Publicado em 21 de outubro de 2019 às 14:12
- Atualizado há 6 anos
Suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtar celular em shoppings da Grande Vitória, três pessoas foram presas quando planejavam um ataque a um shopping da Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (20). São eles: Haylan Mayk de Souza Araújo, 20 anos, uma mulher de 40 anos, e Willian Correia da Silva, 26 anos.
O trio e os comparsas, sendo três deles presos, são acusados de envolvimento em furtos registrados em shoppings de Vila Velha e também em Cariacica. Desde o dia 12 de outubro, a quadrilha furtou cerca de R$ 380 mil em aparelhos. Como as ações criminosas foram flagradas por seguranças, os suspeitos foram presos e os produtos recuperados.
Segundo a polícia, a mulher de 40 anos, Haylan e Willian entraram no shopping por volta de 12h35 deste domingo. O trio foi flagrado pelas câmeras fotografando e filmando acesso às lojas de celular e joalherias. Às 12h51, a mulher de 40 anos retirou o lacre de papel de uma loja que indicava que o estabelecimento estava fechado.
O trio foi abordado e detido até a chegada de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. Após a chegada da Guarda Municipal, eles foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Na unidade policial, a mulher confessou que estava levantando informações para integrantes da quadrilha agirem.
Durante o depoimento, Haylan também confessou que ele e os comparsas pretendiam furtar celulares no shopping. Haylan revelou que é de Goiania, em Goiás, e que foi contratado para praticar furtos em estabelecimentos comerciais no Espírito Santo. Ele também revelou aos policiais o nome de outros integrantes que não estão presos.
Já Willian disse que viajou do município de Santo Antonio do Descoberto, em Goiás, para integrar a quadrilha. Ele confessou o crime. Os três foram autuados por organização e associação criminosa e tiveram fiança de R$ 1 mil arbitrada pela autoridade policial. Haylan e Willian foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Ainda não há confirmação de que a mulher de 40 anos tenha pago a fiança ou foi encaminhada para a prisão. Por isso, o nome dela não foi divulgado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o