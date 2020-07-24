Imagens aéreas mostram sobrevoo da polícia em morros de Vitória

As forças de segurança do Espírito Santo realizam a nona etapa da Operação Caim, na Grande Vitória, nesta sexta-feira (24), e cumprem mandados de prisão, além de busca e apreensão em diferentes pontos da Região Metropolitana. Imagens aéreas das ações em Vitória foram divulgadas na manhã desta sexta-feira.
Um importante aliado para a realização da operação é o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Com o equipamento, os militares realizam sobrevoos nas áreas delimitadas e dão retaguarda para as equipes em solo cumprirem com os objetivos traçados para a operação.
Em vídeos feitos de dentro da aeronave e divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, é possível ver a atuação dos militares nas abordagens e também a complexidade que os policiais têm para se deslocar em meio às casas localizadas nos morros, especialmente em Vitória.
Em alguns momentos das filmagens do Notaer, os policiais posicionados próximos da porta da aeronave empunham armas de grosso calibre enquanto o helicóptero sobrevoa ou paira sobre as residências.
Nas filmagens desta sexta-feira, os vídeos foram gravados sobre o Morro da Garrafa, na região da Enseada do Suá, e também na região do Bairro da Penha e Bonfim, ambas ações na Capital.