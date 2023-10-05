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Em Nova Carapina II

Homem mata jovem grávida a tiros dentro da casa do namorado na Serra

Kimberly de Oliveira da Cruz, de 23 anos, estava dormindo na sala com o namorado quando os dois foram surpreendidos, na madrugada desta quinta-feira (5)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

05 out 2023 às 08:13

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 08:13

Kimberly de Oliveira da Cruz, de 23 anos, morta a tiros na Serra
Kimberly de Oliveira da Cruz, de 23 anos, grávida morta a tiros na Serra Crédito: Acervo familiar
Uma jovem de 23 anos, grávida de três meses, foi assassinada a tiros em uma casa em Nova Carapina II, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (5). A vítima, Kimberly de Oliveira da Cruz, estava dormindo com o namorado, na sala, quando um homem invadiu a residência.
O namorado de Kimberly contou à polícia que se relacionava com a jovem há seis meses. Recentemente, o casal descobriu que a jovem estava grávida, então ele resolveu alugar uma casa para eles morarem juntos. A moça estava nesse processo de se mudar para lá: algumas vezes ficava na casa da mãe, outras, na residência do companheiro.
Depois de sair do trabalho, na noite que quarta-feira (4), ela foi dormir no namorado. Eles estavam deitados em um colchão na sala quando, por volta das 3h da madrugada, um homem armado invadiu a residência.
Conforme relato do namorado à polícia, o suspeito entrou e mandou que ele fosse para o banheiro, enquanto Kimberly ficou na sala. Do banheiro, o companheiro da vítima não conseguia entender o que estava sendo dito no outro cômodo, apenas que o assassino estava fazendo várias perguntas à jovem.
A única frase que ele conseguiu ouvir de Kimberly foi quando ela disse para o suspeito: "Não faz isso comigo, não. Eu estou grávida". Mesmo com a súplica, o criminoso disparou. A vítima ficou com seis perfurações: duas no tórax, três no pescoço e uma no rosto. 
O namorado disse para a polícia que não conhecia o atirador. O criminoso conseguiu fugir, descendo as escadas e pulando o muro. A mãe de Kimberly não acredita na versão do companheiro da vítima. Leia mais clicando aqui.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

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