Homem mata jovem grávida a tiros dentro da casa do namorado na Serra

Uma jovem de 23 anos, grávida de três meses, foi assassinada a tiros em uma casa em Nova Carapina II, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (5). A vítima, Kimberly de Oliveira da Cruz, estava dormindo com o namorado, na sala, quando um homem invadiu a residência.
O namorado de Kimberly contou à polícia que se relacionava com a jovem há seis meses. Recentemente, o casal descobriu que a jovem estava grávida, então ele resolveu alugar uma casa para eles morarem juntos. A moça estava nesse processo de se mudar para lá: algumas vezes ficava na casa da mãe, outras, na residência do companheiro.
Depois de sair do trabalho, na noite que quarta-feira (4), ela foi dormir no namorado. Eles estavam deitados em um colchão na sala quando, por volta das 3h da madrugada, um homem armado invadiu a residência.
Conforme relato do namorado à polícia, o suspeito entrou e mandou que ele fosse para o banheiro, enquanto Kimberly ficou na sala. Do banheiro, o companheiro da vítima não conseguia entender o que estava sendo dito no outro cômodo, apenas que o assassino estava fazendo várias perguntas à jovem.
A única frase que ele conseguiu ouvir de Kimberly foi quando ela disse para o suspeito: "Não faz isso comigo, não. Eu estou grávida". Mesmo com a súplica, o criminoso disparou. A vítima ficou com seis perfurações: duas no tórax, três no pescoço e uma no rosto.
O namorado disse para a polícia que não conhecia o atirador. O criminoso conseguiu fugir, descendo as escadas e pulando o muro. A mãe de Kimberly não acredita na versão do companheiro da vítima. Leia mais clicando aqui.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".