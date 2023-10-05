Homem mata jovem grávida a tiros dentro da casa do namorado na Serra

Kimberly de Oliveira da Cruz, de 23 anos, grávida morta a tiros na Serra Crédito: Acervo familiar

Uma jovem de 23 anos, grávida de três meses, foi assassinada a tiros em uma casa em Nova Carapina II, na Serra , na madrugada desta quinta-feira (5). A vítima, Kimberly de Oliveira da Cruz, estava dormindo com o namorado, na sala, quando um homem invadiu a residência.

O namorado de Kimberly contou à polícia que se relacionava com a jovem há seis meses. Recentemente, o casal descobriu que a jovem estava grávida, então ele resolveu alugar uma casa para eles morarem juntos. A moça estava nesse processo de se mudar para lá: algumas vezes ficava na casa da mãe, outras, na residência do companheiro.

Depois de sair do trabalho, na noite que quarta-feira (4), ela foi dormir no namorado. Eles estavam deitados em um colchão na sala quando, por volta das 3h da madrugada, um homem armado invadiu a residência.

Conforme relato do namorado à polícia, o suspeito entrou e mandou que ele fosse para o banheiro, enquanto Kimberly ficou na sala. Do banheiro, o companheiro da vítima não conseguia entender o que estava sendo dito no outro cômodo, apenas que o assassino estava fazendo várias perguntas à jovem.

A única frase que ele conseguiu ouvir de Kimberly foi quando ela disse para o suspeito: "Não faz isso comigo, não. Eu estou grávida". Mesmo com a súplica, o criminoso disparou. A vítima ficou com seis perfurações: duas no tórax, três no pescoço e uma no rosto.