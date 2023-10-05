Mãe de grávida morta na Serra contesta versão de namorado sobre crime

Para Fabíola Gomes de Oliveira, o namorado de Kimberly está envolvido, mas a polícia ainda investiga o caso e não trata o homem como suspeito. "Minha filha era alegre, extrovertida, não devia nada a ninguém, não tinha inimizades, tinha muitos sonhos. Ela ia ser mãe e ele matou duas, tirou duas vidas. Não acredito na versão dele porque são muitas casas no quintal, são três casas, por que subir logo em cima, na última casa? Que assalto é esse, para não roubar nada, nem celular, e matar minha filha com tiro na cabeça? Não existe isso, é mentira", disse ela em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

O namorado de Kimberly chegou a prestar depoimento da delegacia, na manhã desta quinta-feira (5). Na saída, ele conversou com a repórter Daniela Carla. O jovem de 21 anos disse que não conhece o homem que invadiu a casa e acredita que tenha sido um ex-namorado da moça, por ciúmes.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou a corporação.

Entenda

Kimberly de Oliveira da Cruz, de 23 anos, morta a tiros na Serra Crédito: Acervo familiar

Uma jovem de 23 anos, grávida de três meses, foi assassinada a tiros em uma casa em Nova Carapina II, na Serra , na madrugada desta quinta-feira (5). A vítima, Kimberly de Oliveira da Cruz, estava dormindo com o namorado, na sala, quando um homem invadiu a residência.

O namorado de Kimberly contou à polícia que se relacionava com a jovem havia seis meses. Recentemente, o casal descobriu que a mulher estava grávida, então ele resolveu alugar uma casa para eles morarem juntos. A moça estava nesse processo de se mudar para lá: algumas vezes ficava na casa da mãe, outras, na residência do companheiro.

Depois de sair do trabalho, na noite que quarta-feira (4), ela foi dormir no namorado. Eles estavam deitados em um colchão na sala quando, por volta das 3h da madrugada, um homem armado invadiu a residência. Conforme relato do namorado à polícia, o suspeito entrou e mandou que ele fosse para o banheiro, enquanto Kimberly ficou na sala. Do banheiro, o companheiro da vítima não conseguia entender o que estava sendo dito no outro cômodo, apenas que o assassino estava fazendo várias perguntas à jovem.