Homem furta joias, relógios e dinheiro de apartamento no Barro Vermelho

Proprietária saiu pela manhã e descobriu o furto ao retornar para a residência, à noite; prejuízo é estimado em cerca de R$ 300 mil

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 13:59

Um homem entrou no prédio Le Corbusier, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, e furtou uma série de bens que estavam no apartamento de uma moradora. A proprietária contou à Polícia Militar terem sido levados todas as joias, notas de euro e dólar, cerca de R$ 200 em dinheiro e uma caixa com relógios. No total, de acordo com o boletim de ocorrência, o prejuízo estimado em cerca de R$ 300 mil. O caso aconteceu na última sexta-feira (13) e foi descoberto quando a dona retornou à residência, durante a noite.

Após ser acionada, a polícia chegou ao local e encontrou um cofre vazio, além de dois quartos – o principal e um de solteiro usado como closet – totalmente revirados.

À corporação, a vítima contou ter saído de casa por volta das 7h. Na residência, permaneceu apenas uma funcionária, que recebeu no local o representante de uma empresa de limpeza de ar-condicionado. Ambos foram embora por volta das 13h.

Ao retornar para a residência, por volta das 20h, a proprietária notou que a porta estava entreaberta. Com receio de entrar, ela retornou à portaria do prédio, onde a equipe militar foi acionada. Com a ajuda dos policiais, o furto ao apartamento foi descoberto.

A Polícia Civil informou que, em situações em que não há detidos em flagrante, como esse caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à corporação. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", diz a nota.

