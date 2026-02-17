Organizador de bloco é autuado após conflito com a Guarda em Vila Velha

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12:09
O encerramento do percurso do bloco Unidos da Toca terminou em confusão na noite de domingo (15), no bairro Itapuã, em Vila Velha. Um conflito entre foliões e a Guarda Municipal envolveu arremesso de pedras e garrafas, além do uso de gás lacrimogêneo, bombas e tiros de borracha. A ocorrência terminou com o organizador do bloco detido.
Em nota publicada nas redes sociais, o bloco afirmou que foi impedido de finalizar o trajeto em um local previamente definido e autorizado pela Prefeitura de Vila Velha. Segundo a publicação, após a proibição, a atração musical foi interrompida e os participantes seguiram a pé até o destino final.
Ainda conforme o bloco, ao chegar ao local, os foliões encontraram a Guarda Municipal realizando uma ação de dispersão, com uso de gás, bombas e tiros de borracha. O Unidos da Toca destacou que, ao longo de mais de 45 anos de história, o objetivo sempre foi promover cultura, diversão e união, sendo contra qualquer forma de violência. O bloco também afirmou que não pode ser responsabilizado por atitudes isoladas de pessoas que não representam seus valores.
Já a Guarda Municipal de Vila Velha informou que o bloco tinha autorização para seguir até a Rua Doutor Jair de Andrade. Ao final do percurso, os organizadores teriam solicitado permissão para estender o trajeto pela Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, mas o pedido foi negado devido ao intenso fluxo de veículos, o que poderia representar risco aos foliões.
Segundo a corporação, após a negativa, o organizador subiu no trio elétrico dizendo que a Guarda Municipal havia impedido a continuidade do percurso. Ainda conforme o relato, ele teria incentivado os participantes a seguirem pela avenida até uma agência bancária, além de xingar os agentes e incitar os foliões contra a equipe.
A Guarda informou que o trio elétrico seguiu por ruas internas do bairro Itapuã e, em seguida, o som foi retomado na lateral da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal. A corporação disse que tentou novamente negociar, mas a situação se agravou quando foliões começaram a atirar pedras e garrafas contra os agentes.
Para conter a confusão, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada e houve uso progressivo da força, com emprego de materiais de menor potencial ofensivo, para dispersar a multidão.
A Polícia Civil informou que o organizador do bloco foi autuado em flagrante por incitar publicamente a prática de crime, desobedecer ordem legal de funcionário público e desacatar servidor no exercício da função. Ele foi liberado após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o