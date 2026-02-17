Liberado após fiança

Organizador de bloco é autuado após conflito com a Guarda em Vila Velha

Bloco Unidos da Toca afirma que foi impedido de encerrar trajeto autorizado; Guarda diz que extensão do percurso foi negada por risco no trânsito

Mikaella Mozer

17 de fevereiro de 2026

Viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

O encerramento do percurso do bloco Unidos da Toca terminou em confusão na noite de domingo (15), no bairro Itapuã, em Vila Velha. Um conflito entre foliões e a Guarda Municipal envolveu arremesso de pedras e garrafas, além do uso de gás lacrimogêneo, bombas e tiros de borracha. A ocorrência terminou com o organizador do bloco detido.

Em nota publicada nas redes sociais, o bloco afirmou que foi impedido de finalizar o trajeto em um local previamente definido e autorizado pela Prefeitura de Vila Velha. Segundo a publicação, após a proibição, a atração musical foi interrompida e os participantes seguiram a pé até o destino final.

Ainda conforme o bloco, ao chegar ao local, os foliões encontraram a Guarda Municipal realizando uma ação de dispersão, com uso de gás, bombas e tiros de borracha. O Unidos da Toca destacou que, ao longo de mais de 45 anos de história, o objetivo sempre foi promover cultura, diversão e união, sendo contra qualquer forma de violência. O bloco também afirmou que não pode ser responsabilizado por atitudes isoladas de pessoas que não representam seus valores.

O que diz a Guarda Municipal

Já a Guarda Municipal de Vila Velha informou que o bloco tinha autorização para seguir até a Rua Doutor Jair de Andrade. Ao final do percurso, os organizadores teriam solicitado permissão para estender o trajeto pela Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, mas o pedido foi negado devido ao intenso fluxo de veículos, o que poderia representar risco aos foliões.

Segundo a corporação, após a negativa, o organizador subiu no trio elétrico dizendo que a Guarda Municipal havia impedido a continuidade do percurso. Ainda conforme o relato, ele teria incentivado os participantes a seguirem pela avenida até uma agência bancária, além de xingar os agentes e incitar os foliões contra a equipe.

A Guarda informou que o trio elétrico seguiu por ruas internas do bairro Itapuã e, em seguida, o som foi retomado na lateral da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal. A corporação disse que tentou novamente negociar, mas a situação se agravou quando foliões começaram a atirar pedras e garrafas contra os agentes.

Para conter a confusão, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada e houve uso progressivo da força, com emprego de materiais de menor potencial ofensivo, para dispersar a multidão.



A Polícia Civil informou que o organizador do bloco foi autuado em flagrante por incitar publicamente a prática de crime, desobedecer ordem legal de funcionário público e desacatar servidor no exercício da função. Ele foi liberado após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

