Mulher morre atropelada e outra pessoa fica ferida na Rodovia do Contorno

Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica, município onde acidente aconteceu Crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após um atropelamento na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, na altura de Mucuri, em Cariacica, por volta das 4h30 desta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido no acidente não foi identificado.

Uma das vítimas, que também não teve a identidade divulgada, morreu no local. A outra foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.