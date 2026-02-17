Mulher morre atropelada e outra pessoa fica ferida na Rodovia do Contorno
Uma mulher morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após um atropelamento na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, na altura de Mucuri, em Cariacica, por volta das 4h30 desta terça-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido no acidente não foi identificado.
Uma das vítimas, que também não teve a identidade divulgada, morreu no local. A outra foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O trecho chegou a ser interditado durante o atendimento da ocorrência, mas, segundo a Ecovias Capixaba, foi totalmente liberado às 7h. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).