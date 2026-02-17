Adolescente e jovem são baleados ao saírem de churrasco em Vila Velha
Um adolescente de 14 anos e um jovem foram baleados durante um ataque a tiros ao saírem de um churrasco no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (16). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as vítimas relataram à Polícia Militar (PM) que foram atingidas na perna após suspeitos passarem atirando no meio da rua.
O jovem informou aos militares que deixou o sistema prisional há cerca de quatro meses, após cumprir pena por tráfico de drogas.
A Polícia Militar foi procurada para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência, e a Polícia Civil para comentar as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.