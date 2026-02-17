Adolescente e jovem são baleados ao saírem de churrasco em Vila Velha

Um adolescente de 14 anos e um jovem foram baleados durante um ataque a tiros ao saírem de um churrasco no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (16). Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, as vítimas relataram à Polícia Militar (PM) que foram atingidas na perna após suspeitos passarem atirando no meio da rua.