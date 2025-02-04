Homem foi assassinado em Jardim Camburi por dívida de menos de R$ 500

De acordo com chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória , delegado Ramiro Diniz, Samuel tinha um histórico de condenações por tráfico de drogas e homicídio, e havia saído da prisão em julho do ano passado.

"Desde que ele (Samuel) foi solto, passou a usar muita droga. Começou a pegar muita droga fiado. Ele não demonstrava nenhum temor em relação aos traficantes dali. Ele não pagava e eles (traficantes) se sentiam coagidos pelo histórico do Samuel como traficante e homicida", disse o delegado Ramiro.

Os suspeitos são Vinicius Vieira Marçal Junior, de 21 anos, apontado como executor, e Luís Henrique Csincsak Alves, de 20 anos, que teria atraído vítima para local do crime.

Samuel Frota, de 27 anos, foi assassinado em frente a um hospital em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Crime foi planejado

O assassinato teria sido planejado na noite do crime, conforme a Polícia Civil. Na noite de 9 de outubro, Luiz Henrique atraiu Samuel para o local sob o pretexto de lhe entregar mais drogas. Quando a vítima chegou ao ponto combinado, Vinicius, que estava escondido nas proximidades, se aproximou por trás e disparou na nuca de Samuel, que morreu na hora (veja vídeo acima).

Quando foi morto, segundo as investigações, Samuel não estava mais envolvido com o tráfico, mas estava consumindo drogas e não pagava os traficantes.

Prisões

Vinicius Vieira Marçal Junior, de 21 anos, e Luís Henrique Csincsak Alves, de 20 anos, suspeitos de homicídio Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Vinicius foi preso no dia 6 de dezembro em Bairro de Fátima, na Serra . Durante o interrogatório, ele confessou o crime e detalhou a emboscada. Já Luiz Henrique foi detido no dia 16 de dezembro, em uma praça de Jardim Camburi. Ao ser interrogado, ele permaneceu em silêncio.