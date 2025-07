Não resistiu

Homem encontrado com corpo queimado morre em hospital da Serra

A vítima, que não foi identificada, morreu nesta quarta-feira (30); ele foi encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos com diversos machucados e o corpo queimado

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 31 de julho de 2025 às 18:29

O homem de 34 anos, encontrado com o corpo queimado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, no último domingo (27), morreu na quarta-feira (30), no Hospital Jayme dos Santos Neves, onde estava internado. A causa da morte foi registrada como agressão, incluindo queimaduras, espancamento e disparo de arma de fogo. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.>

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento e que detalhes não serão divulgados, para não atrapalhar o andamento das apurações. A PC ainda pede que denúncias sejam feitas por meio do Disque-Denúncia 181 de forma anônima e com o sigilo garantido.>

Relembre o caso

A vítima foi encontrada com diversos machucados e com o corpo queimado em um carro em uma área de mata de eucalipto, às margens da Rodovia Audifax Barcelos, no Centro da Serra. Testemunhas disseram que viram o veículo pegando fogo momentos antes da chegada da equipe ao local. O carro ficou completamente queimado. O Samu havia sido acionado, levando a vítima para uma unidade hospitalar, mas morreu nesta quarta (30).>

