Homem é suspeito de matar companheira e levar filho do casal em Colatina

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 20:47
- Atualizado há uma hora
Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros no bairro 15 de Outubro, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (31). Ana Gabrielly Rodrigues do Amaral estava com o filho de três anos no colo no momento do crime. A criança foi levada pelo suspeito, que, segundo a polícia, é companheiro da vítima e pai do menino.
Romano Aparecido do Amaral, conhecido como Cigano, fugiu com o filho após os disparos. De acordo com o major Carlos Balbino, subcomandante do 8º Batalhão da PM em Colatina, testemunhas também afirmaram que ele e a jovem são de Ipatinga, Minas Gerais.
Ana Gabrielly foi atingida por disparos no tórax e nas costas. A fuga foi registrada por câmeras de videomonitoramento, que flagraram o suspeito deixando o local em um veículo prata, possivelmente um Volkswagen Crossfox.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão, já morta.
Informações preliminares da ocorrência registrada pela PM indicavam que vítima e suspeito, ambos de etnia cigana, teriam participado de uma festa em um acampamento no bairro Ayrton Senna no dia anterior ao crime, porém a informação não foi confirmada por familiares. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado.
O corpo de Ana Gabrielly foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O corpo da jovem foi liberado na manhã desta segunda-feira (31). Familiares da vítima contaram à reportagem da TV Gazeta que o sepultamento vai ser no cemitério local de Santana do Paraíso, em Ipatinga, Minas Gerais. A Polícia Civil segue investigando o caso.
