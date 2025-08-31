Violência

Homem é suspeito de matar companheira e levar filho do casal em Colatina

Criança de três anos estava no colo da mãe no momento do crime, ocorrido no bairro 15 de Outubro. Ninguém foi detido

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 20:47 - Atualizado há uma hora

Ana Gabrielly Rodrigues, morta a tiros em Colatina Crédito: Redes Sociais

Correção 01/09/2025 - 11:21hrs A primeira versão desta matéria dizia que a criança levada pelo suspeito seria uma menina de quatro anos, com base em informações da Polícia Militar. No entanto, a família da mulher assassinada corrigiu, dizendo que se trata de um menino de três anos. O título e o texto foram alterados.

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros no bairro 15 de Outubro, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (31). Ana Gabrielly Rodrigues do Amaral estava com o filho de três anos no colo no momento do crime. A criança foi levada pelo suspeito, que, segundo a polícia, é companheiro da vítima e pai do menino.

Romano Aparecido do Amaral, conhecido como Cigano, fugiu com o filho após os disparos. De acordo com o major Carlos Balbino, subcomandante do 8º Batalhão da PM em Colatina, testemunhas também afirmaram que ele e a jovem são de Ipatinga, Minas Gerais.

Ana Gabrielly foi atingida por disparos no tórax e nas costas. A fuga foi registrada por câmeras de videomonitoramento, que flagraram o suspeito deixando o local em um veículo prata, possivelmente um Volkswagen Crossfox.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão, já morta.

Informações preliminares da ocorrência registrada pela PM indicavam que vítima e suspeito, ambos de etnia cigana, teriam participado de uma festa em um acampamento no bairro Ayrton Senna no dia anterior ao crime, porém a informação não foi confirmada por familiares. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado.

O corpo de Ana Gabrielly foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O corpo da jovem foi liberado na manhã desta segunda-feira (31). Familiares da vítima contaram à reportagem da TV Gazeta que o sepultamento vai ser no cemitério local de Santana do Paraíso, em Ipatinga, Minas Gerais. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Correção 01/09/2025 - 11:06hrs A versão anterior da matéria informava que a criança que foi levada pelo suspeito era uma menina de quatro anos, porém familiares informaram que, na verdade, a criança é um menino de três anos. O texto foi corrigido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta