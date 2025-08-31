Home
>
Polícia
>
Homem é suspeito de matar companheira e levar filho do casal em Colatina

Homem é suspeito de matar companheira e levar filho do casal em Colatina

Criança de três anos estava no colo da mãe no momento do crime, ocorrido no bairro 15 de Outubro. Ninguém foi detido

Fabrício Silva

Jornalista / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 20:47

 - Atualizado há uma hora

Ana Gabrielly Rodrigues, morta a tiros em Colatina
Ana Gabrielly Rodrigues, morta a tiros em Colatina Crédito: Redes Sociais
Correção
01/09/2025 - 11:21hrs
A primeira versão desta matéria dizia que a criança levada pelo suspeito seria uma menina de quatro anos, com base em informações da Polícia Militar. No entanto, a família da mulher assassinada corrigiu, dizendo que se trata de um menino de três anos. O título e o texto foram alterados.

Recomendado para você

Suspeito, foragido de penitenciária semiaberta, usou pedaço de madeira como arma; crime ocorreu na noite de domingo (31)

Homem é morto a pauladas em Linhares e suspeito do crime é preso

Vítima de 37 anos foi encontrada pela polícia em imóvel com portão arrombado; nenhum suspeito foi preso

Homem é assassinado a tiros dentro de casa na Serra

Suspeito atacou a mulher com socos e chutes após ela ir à festa de aniversário do irmão; Polícia Civil o autuou em flagrante pela Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir companheira na frente dos filhos em Cachoeiro

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros no bairro 15 de Outubro, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (31). Ana Gabrielly Rodrigues do Amaral estava com o filho de três anos no colo no momento do crime. A criança foi levada pelo suspeito, que, segundo a polícia, é companheiro da vítima e pai do menino.

Romano Aparecido do Amaral, conhecido como Cigano, fugiu com o filho após os disparos.  De acordo com o major Carlos Balbino, subcomandante do 8º Batalhão da PM em Colatina, testemunhas também afirmaram que ele e a jovem são de Ipatinga, Minas Gerais.

Ana Gabrielly foi atingida por disparos no tórax e nas costas. A fuga foi registrada por câmeras de videomonitoramento, que flagraram o suspeito deixando o local em um veículo prata, possivelmente um Volkswagen Crossfox. 

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão, já morta. 

Informações preliminares da ocorrência registrada pela PM indicavam que vítima e suspeito, ambos de etnia cigana, teriam participado de uma festa em um acampamento no bairro Ayrton Senna no dia anterior ao crime, porém a informação não foi confirmada por familiares. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado.  

O corpo de Ana Gabrielly foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O corpo da jovem foi liberado na manhã desta segunda-feira (31). Familiares da vítima contaram à reportagem da TV Gazeta que o sepultamento vai ser no cemitério local de Santana do Paraíso, em Ipatinga, Minas Gerais. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Correção
01/09/2025 - 11:06hrs
A versão anterior da matéria informava que a criança que foi levada pelo suspeito era uma menina de quatro anos, porém familiares informaram que, na verdade, a criança é um menino de três anos. O texto foi corrigido.

Leia mais

Imagem - Auxiliar de obras morre após ser alvo de tiros em bar de Vila Velha

Auxiliar de obras morre após ser alvo de tiros em bar de Vila Velha

Imagem - Justiça manda prender vizinho suspeito de matar casal em Alto Rio Novo

Justiça manda prender vizinho suspeito de matar casal em Alto Rio Novo

Imagem - Contratante e executores de tentativa de homicídio são presos em Colatina

Contratante e executores de tentativa de homicídio são presos em Colatina

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais