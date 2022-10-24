Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Atílio Vivácqua

Homem é preso por jogar panela com comida quente na própria mãe no ES

Além de arremessar o alimento, o suspeito de 53 anos ainda tentou agredir a mulher com a muleta dela; ele acabou detido em um bar após ser localizado pela polícia

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:26

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 out 2022 às 16:26
Um homem foi preso na tarde desse domingo (23), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, após jogar uma panela com comida quente no rosto da mãe. A vítima foi quem chamou a polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, o filho também pegou a muleta da mãe e tentou bater na cabeça dela, mas a mulher conseguiu se defender com uma mesa de plástico. A vítima disse ainda que o filho é alcoólatra e usa drogas. A briga teria começado porque ela queria dar comida a ele, que estava sem se alimentar há cinco dias.
Pátio da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim
Após ser detido em Atílio Vivacqua, o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim  Crédito: Marcel Alves
Durante a briga, o homem também ameaçou jogar um latão de lixo cheio na mulher e a empurrou. Quando ela chamou a polícia, ele fugiu, mas acabou localizado em um bar próximo de casa e foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro.
Polícia Civil disse, por meio de nota, que o suspeito, de 53 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha.
"Na delegacia o suspeito se reservou no direito de permanecer em silêncio e disse que somente falaria em juízo. Foi arbitrada fiança que não foi recolhida e ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) Atílio Vivácqua", completou. 

Veja Também

ES tem alertas de chuva forte com riscos de alagamentos e deslizamentos

Morre Arnoldo Silva, sambista do ES que teve músicas gravadas por famosos

Homem ouve pássaro cantar, diz que é sinal de morte e é queimado vivo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lei Maria da Penha Polícia Civil Violência Contra a Mulher Atílio Vivácqua Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados