Homem é preso por jogar panela com comida quente na própria mãe no ES

Um homem foi preso na tarde desse domingo (23), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, após jogar uma panela com comida quente no rosto da mãe. A vítima foi quem chamou a polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, o filho também pegou a muleta da mãe e tentou bater na cabeça dela, mas a mulher conseguiu se defender com uma mesa de plástico. A vítima disse ainda que o filho é alcoólatra e usa drogas. A briga teria começado porque ela queria dar comida a ele, que estava sem se alimentar há cinco dias.
Durante a briga, o homem também ameaçou jogar um latão de lixo cheio na mulher e a empurrou. Quando ela chamou a polícia, ele fugiu, mas acabou localizado em um bar próximo de casa e foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro.
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que o suspeito, de 53 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha.
"Na delegacia o suspeito se reservou no direito de permanecer em silêncio e disse que somente falaria em juízo. Foi arbitrada fiança que não foi recolhida e ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) Atílio Vivácqua", completou.