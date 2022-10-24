Homem é preso por jogar panela com comida quente na própria mãe no ES

Após ser detido em Atílio Vivacqua, o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim

"Na delegacia o suspeito se reservou no direito de permanecer em silêncio e disse que somente falaria em juízo. Foi arbitrada fiança que não foi recolhida e ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) Atílio Vivácqua", completou.