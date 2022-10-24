Avisos do Inmet

ES tem alertas de chuva forte com riscos de alagamentos e deslizamentos

Aviso laranja, de perigo de acumulado de chuva, compreende 10 cidades, e o amarelo, de perigo potencial de chuva intensa, vale para 25 municípios; avisos são válidos até esta terça (25)

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 11:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 out 2022 às 11:35
Chuva e frio em Vitória
Chuva e frio em Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitidos na manhã desta segunda-feira (24) e vigentes até as 10h desta terça-feira (25). O aviso laranja, de perigo de acumulado de chuva, compreende 10 cidades. Já o amarelo, de perigo potencial de chuva intensa, vale para 25 municípios. 
Nas cidades sob o alerta laranja pode chover de 30 mm/h a 60 mm/h ou de 50 mm/dia a 100 mm/dia. Nessas localidades há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. 
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Nova Venécia
  7. Pedro Canário
  8. Pinheiros
  9. Ponto Belo
  10. São Mateus

ALERTA AMARELO 

Nos municípios sob o alerta amarelo, chove entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 
  1. Alto Rio Novo
  2. Aracruz
  3. Baixo Guandu
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Colatina
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Ibiraçu
  10. Jaguaré
  11. João Neiva
  12. Linhares
  13. Mantenópolis
  14. Marilândia
  15. Nova Venécia
  16. Pancas
  17. Rio Bananal
  18. Sooretama
  19. São Domingos do Norte
  20. São Gabriel da Palha
  21. São Mateus
  22. Vila Pavão
  23. Vila Valério
  24. Água Doce do Norte
  25. Águia Branca

Orientações do Inmet:

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima espírito santo Inmet Previsão do Tempo
Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

