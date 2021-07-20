Homem é preso após agredir mulher grávida em Cariacica

Viatura da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher de 21 anos foi agredida pelo companheiro com socos na cabeça, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica . Grávida de sete meses, ela chegou a desmaiar por conta das agressões. O homem de 21 anos foi preso.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, a mulher pediu socorro aos vizinhos, que ouviram os gritos e ligaram para a polícia. Quando os militares chegaram, encontraram a vítima desmaiada. A mulher foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde passou por uma tomografia e segue internada.

Ainda segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, entre a manhã de segunda-feira (19) e a madrugada desta terça-feira (20) sete casos de violência contra a mulher foram registrados na Grande Vitória. Além da grávida agredida, outros dois casos chamaram a atenção.

MARIDO TENTOU MATAR MULHER COM FOICE

Em Cariacica, no bairro Vila Cajueiro, um homem de 55 anos agrediu a esposa, de 50 anos, e chegou a ameaçar a mulher com uma foice. A mulher conseguiu fugir, se escondeu dentro de um quarto da casa e ligou para a polícia. Os militares chegaram rápido e conseguiram prender o homem.

De acordo com informações apurada pela TV Gazeta, os militares tiverem dificuldade para conter o agressor, que chegou a dizer que era ele quem mandava na casa e que não iria permitir a entrada dos policiais. Por fim, o homem acabou se rendendo e foi preso.

VITÓRIA

No bairro São Pedro, em Vitória, uma mulher de 37 anos foi agredida pelo companheiro de 23 anos. Ela apanhou tanto que os vizinhos ouviram os gritos, pediram para o homem parar e disseram que iam ligar para a polícia, mas ele continuou com as agressões.

Como a violência não parou, vários vizinhos invadiram a casa e passaram a agredir o homem dentro da casa dele. Quando a polícia chegou, a casa estava tomada por várias pessoas, que batiam no agressor. O homem foi preso e levado para a Delegacia do Plantão da Mulher.