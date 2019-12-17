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Serra

Homem e mulher são presos com mais de 30 kgs de maconha em ônibus na BR 101

A operação contou com o apoio de dois cães farejadores da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 12:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 12:00

Polícia apreende mais de 30 kgs de maconha em ônibus na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Um homem e uma mulher foram presos após terem sido flagrados com mais de 30 kgs de maconha dentro de um ônibus intermunicipal na tarde desta segunda-feira (16). A droga foi encontrada com a ajuda dos cães da equipe K9 do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O veículo que faz a linha Vitória (ES) - Porto Seguro (BA) seguia sentido Bahia quando foi interceptado pelos agentes da PRF e da Polícia Civil no km 251 da BR 101, em Belvedere, na Serra. Os cães Zack, da Polícia Civil, e Urbano, da PRF, encontraram a maconha em duas malas no compartimento de cargas do coletivo.

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Após verificarem a identificação das malas, os policiais localizaram os donos dos objetos. Em uma mala preta foram apreendidos 24 tabletes de maconha com 17.595 kgs e uma mala rosa com 18 tabletes com 12.590 kgs. O homem e a mulher disseram à polícia que receberam R$ 1.100 para fazer o transporte do entorpecente de Vitória a Porto Seguro.
Polícia apreende mais de 30 kgs de maconha em ônibus na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
No local da abordagem, os passageiros presos relataram que não conheciam o homem responsável pela contratação na Bahia e que também não sabem quem foi o homem responsável pela entrega do entorpecente na Rodoviária de Vitória.

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