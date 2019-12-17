Homem e mulher são presos com mais de 30 kgs de maconha em ônibus na BR 101

Após verificarem a identificação das malas, os policiais localizaram os donos dos objetos. Em uma mala preta foram apreendidos 24 tabletes de maconha com 17.595 kgs e uma mala rosa com 18 tabletes com 12.590 kgs. O homem e a mulher disseram à polícia que receberam R$ 1.100 para fazer o transporte do entorpecente de Vitória a Porto Seguro.