Homem é esfaqueado após agredir a ex-namorada em churrasco no ES

Depois de ouvida na delegacia de plantão, mulher foi liberada por ter agido em legítima defesa Crédito: Governo do ES

Uma mulher chamou o ex-namorado e os pais dele para um churrasco, neste sábado (25) em Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Espírito Santo. A festa, no entanto, terminou em confusão. A irmã da anfitriã, de 36 anos, deu facadas no ex-cunhado, após ele dar socos na irmã e na mãe dela. Após a confusão, a mulher que desferiu as facadas no homem foi encaminhada à delegacia.

A confusão foi registrada no Centro da cidade. Os policiais militares foram acionados para verificar um caso de pessoa ferida por golpes de arma branca. No local, a guarnição se deparou com um homem, de 29 anos, caído no chão e os PMs acionaram os Bombeiros Voluntários para socorrer a vítima.

A anfitriã relatou aos militares que resolveu convidar o ex-namorado e os pais dele para um churrasco, justificando ter um bom relacionamento com eles.

Em determinado momento, após todos ingerirem bebida alcoólica, o ex-namorado teria começado a ficar nervoso e a ex-cunhada do indivíduo disse para ele não arrumar confusão no local. Há cerca de três meses, quando ainda namoravam, ele havia brigado com os familiares da ex-namorada.

A ex-namorada disse que viu a irmã abraçando o ex-cunhado e saindo com ele para conversar. Mas ele acabou pegando no pescoço da ex-cunhada e a jogou no chão, tentando enforcá-la. Ela fingiu desmaio e foi solta.

O homem, então, saiu para o quintal, mas retornou para o interior da casa e desferiu um soco no rosto da ex-namorada e da mãe dela. As agressões continuaram e, em determinado momento, a ex-cunhada pegou uma faca e desferiu golpes contra o ex-cunhado. Ela ligou para a polícia e foi encaminhada à delegacia pelos militares.

LEGÍTIMA DEFESA

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita, de 36 anos, foi conduzida no sábado (25) à Delegacia Regional de Aracruz (que atende os casos de Santa Maria no final de semana), onde a autoridade policial de plantão entendeu que ela agiu em legítima defesa e não a autuou em flagrante.

A vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor dela e contra o homem, de 29 anos. O procedimento foi registrado como lesão corporal e será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.