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Santa Maria de Jetibá

Homem é esfaqueado após agredir a ex-namorada em churrasco no ES

A ex-cunhada desferiu golpes de faca no homem após ele dar socos na irmã e na mãe dela durante uma confusão em uma confraternização em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 11:25

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jun 2022 às 11:25
Delegacia de Aracruz
Depois de ouvida na delegacia de plantão, mulher foi liberada por ter agido em legítima defesa  Crédito: Governo do ES
Uma mulher chamou o ex-namorado e os pais dele para um churrasco, neste sábado (25) em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. A festa, no entanto, terminou em confusão. A irmã da anfitriã, de 36 anos, deu facadas no ex-cunhado, após ele dar socos na irmã e na mãe dela. Após a confusão, a mulher que desferiu as facadas no homem foi encaminhada à delegacia. 
A confusão foi registrada no Centro da cidade. Os policiais militares foram acionados para verificar um caso de pessoa ferida por golpes de arma branca. No local, a guarnição se deparou com um homem, de 29 anos, caído no chão e os PMs acionaram os Bombeiros Voluntários para socorrer a vítima.
A anfitriã relatou aos militares que resolveu convidar o ex-namorado e os pais dele para um churrasco, justificando ter um bom relacionamento com eles.
Em determinado momento, após todos ingerirem bebida alcoólica, o ex-namorado teria começado a ficar nervoso e a ex-cunhada do indivíduo disse para ele não arrumar confusão no local. Há cerca de três meses, quando ainda namoravam, ele havia brigado com os familiares da ex-namorada.
A ex-namorada disse que viu a irmã abraçando o ex-cunhado e saindo com ele para conversar. Mas ele acabou pegando no pescoço da ex-cunhada e a jogou no chão, tentando enforcá-la. Ela fingiu desmaio e foi solta.
O homem, então, saiu para o quintal, mas retornou para o interior da casa e desferiu um soco no rosto da ex-namorada e da mãe dela. As agressões continuaram e, em determinado momento, a ex-cunhada pegou uma faca e desferiu golpes contra o ex-cunhado. Ela ligou para a polícia e foi encaminhada à delegacia pelos militares. 

LEGÍTIMA DEFESA

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita, de 36 anos, foi conduzida no sábado (25) à Delegacia Regional de Aracruz (que atende os casos de Santa Maria no final de semana), onde a autoridade policial de plantão entendeu que ela agiu em legítima defesa e não a autuou em flagrante.
A vítima solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor dela e contra o homem, de 29 anos. O procedimento foi registrado como lesão corporal e será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.
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