Tentativa de homicídio

Homem é esfaqueado ao tentar separar briga em Pancas

Confusão aconteceu no bairro Operário; vítima foi socorrida e suspeito fugiu antes da chegada da polícia

Um homem foi esfaqueado na noite de sábado (24), no bairro Operário, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi ferida ao tentar separar uma briga. Nenhum suspeito foi preso até o momento. >