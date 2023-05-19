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Ação da PRF

Homem é detido na BR 262 levando droga de Vitória para o Sul do ES

Suspeito de 31 anos foi flagrado com pinos de cocaína e pedras de crack, ele estava de carro e disse à PRF que receberia R$ 600 para transportar a droga até Ibatiba
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

19 mai 2023 às 10:13

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 10:13

Homem é preso com droga em Brejetuba
Homem é preso com droga em Brejetuba Crédito: Divulgação - PRF
Um homem de 31 anos foi preso com drogas em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (19). Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao passar em frente ao posto da corporação localizado no km 131 da BR 262. O suspeito havia ido de ônibus de Ibatiba, na Região do Caparaó, para buscar o carro com os entorpecentes na Rodoviária de Vitória e retornava para o município quando foi abordado.
A PRF disse que uma equipe realizava uma ação em frente à Unidade Operacional de Brejetuba quando teve sua atenção voltada para o Volkswagen Gol, pois o condutor diminuiu bruscamente a velocidade ao avistar a equipe. Foi dada ordem de parada, mas o motorista só parou o veículo a uma distância de 30 metros do local determinado.
O homem demorou a descer do carro e, ao descer, estava andando curvado, como se escondesse algo no corpo. Em busca pessoal, os agentes apreenderam com ele uma sacola com 192 pinos grandes de cocaína e uma pedra de crack com aproximadamente 125 gramas.
O suspeito disse aos policiais que mora em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Sul do Estado, e que foi de ônibus para Vitória, buscar o veículo na rodoviária já com a droga em seu interior. Ele iria deixar o veículo com as drogas na entrada de Ibatiba, com as chaves, e receberia a quantia de R$ 600 pelo serviço.
O indivíduo foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, para que fossem tomadas as providências legais cabíveis. A Polícia Civil respondeu, por nota, que o suspeito de 31 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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