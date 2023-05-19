Homem é detido na BR 262 levando droga de Vitória para o Sul do ES

Homem é preso com droga em Brejetuba Crédito: Divulgação - PRF

Um homem de 31 anos foi preso com drogas em Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (19). Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao passar em frente ao posto da corporação localizado no km 131 da BR 262. O suspeito havia ido de ônibus de Ibatiba, na Região do Caparaó, para buscar o carro com os entorpecentes na Rodoviária de Vitória e retornava para o município quando foi abordado.

A PRF disse que uma equipe realizava uma ação em frente à Unidade Operacional de Brejetuba quando teve sua atenção voltada para o Volkswagen Gol, pois o condutor diminuiu bruscamente a velocidade ao avistar a equipe. Foi dada ordem de parada, mas o motorista só parou o veículo a uma distância de 30 metros do local determinado.

O homem demorou a descer do carro e, ao descer, estava andando curvado, como se escondesse algo no corpo. Em busca pessoal, os agentes apreenderam com ele uma sacola com 192 pinos grandes de cocaína e uma pedra de crack com aproximadamente 125 gramas.

O suspeito disse aos policiais que mora em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Sul do Estado, e que foi de ônibus para Vitória, buscar o veículo na rodoviária já com a droga em seu interior. Ele iria deixar o veículo com as drogas na entrada de Ibatiba, com as chaves, e receberia a quantia de R$ 600 pelo serviço.