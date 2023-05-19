Homem roubado há uma semana reage a novo assalto e ele e o filho são baleados

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Dois homens de 53 e 28 anos, pai e filho, foram baleados durante um assalto em um ponto de ônibus na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro Morrinhos, em Cariacica. O homem mais velho, segundo apuração da repórter Dani Carla, da TV Gazeta, teria ficado nervoso porque teve o celular roubado há uma semana, e reagiu à abordagem dos criminosos.

Pai e filho são auxiliares de serviços gerais e estavam no local, com outro parente, esperando pelo ônibus quando foram rendidos por dois suspeitos em uma moto, exigindo que os celulares fossem entregues.

Segundo o parente, os dois suspeitos teriam observado o local e, armados, anunciaram o assalto. Segundo o familiar, o homem de 53 anos ficou muito nervoso durante a situação e reagiu ao assalto por já ter sido roubado na semana anterior no mesmo local e horário. Ele teria começado a argumentar com os assaltantes, afirmando que já havia sido assaltado e que nem havia acabado de pagar o novo aparelho.

Durante a discussão, o homem teria começado a lutar com os dois suspeitos. Vendo a situação, o filho dele tentou ajudar o pai, mas ambos acabaram baleados pelos assaltantes, que fugiram. Familiares das vítimas contaram à reportagem que o pai teria levado quatro tiros e o filho, um disparo na cabeça, que teria sido de raspão, mas não há confirmação.

Após os disparos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado e os dois feridos teriam ficado deitados no local, mas os parentes temeram aguardar pelo socorro, que segundo eles, demorou a chegar, e levando por conta própria os dois homens para o Pronto-Atendimento de Alto Laje.

Durante o trajeto até o PA, o parente conversava com as vítimas, mas em um momento teria percebido que os dois estavam ficando inconscientes. Após terem sido atendidos pela equipe de médicos, a família não soube informar o estado de saúde de pai e filho.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi, inicialmente, registrado como dupla tentativa de homicídio e será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e mais detalhes da investigação não será divulgado por enquanto, segundo a corporação.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Procurada por A Gazeta para informar mais detalhes sobre a ocorrência, a Polícia Militar disse, em nota, ter sido acionada na madrugada desta sexta-feira com a informação de que duas pessoas haviam sido alvejadas por disparos de arma de fogo. No local, os militares foram informados que as vítimas, de 53 e 29 anos, pai e filho, já tinham sido socorridas e encaminhadas ao PA de Alto Lage.

De acordo com testemunhas, o crime teria ocorrido em um momento em que algumas pessoas estariam em um ponto de ônibus, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, anunciaram um assalto e atiraram contras as vítimas, fugindo em seguida.