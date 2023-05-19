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Trânsito

Ônibus colide com poste e fecha pista na Avenida Maruípe em Vitória

Acidente aconteceu por volta das 5h20 desta sexta-feira (19). O trânsito foi desviado para a Rua Marechal Floriano. Guarda orientou passar pela Avenida Marechal Campos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2023 às 07:12

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 07:12

Ônibus bateu em poste na Avenida Maruípe, em Vitória
Ônibus bateu em poste na Avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Álvaro Guaresqui
Um ônibus do Sistema Transcol colidiu com um poste na Avenida Maruípe, em Vitória, e fechou as pistas da via no sentido Avenida Vitória e Centro.  O trânsito foi desviado pela Guarda Municipal pela Rua Marechal Floriano, logo após a praça de Eucalipto. Por volta das 7h10 uma das faixas da avenida foi liberada para a passagem de veículos enquanto o processo de remoção do ônibus não começa.
O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que apenas o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Na foto é possível ver que tanto a  frente do coletivo como o poste ficaram bastante danificados e área ao entorno foi isolada. 
Em nota, a Polícia Militar confirmou o acidente e informou que, "de acordo com testemunhas, o condutor, que ficou ferido, teria desmaiado no momento do acidente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, no Forte São João."

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