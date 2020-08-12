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Pedra dos Búzios

Homem apontado como chefe do tráfico em bairro de Vila Velha é preso

Segundo a polícia, o homem de 30 anos cumpriu cinco anos de prisão por tráfico de drogas. Ele saiu recentemente do sistema prisional, mas já estava cometendo crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 19:19

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:19

A imagem mostra uma arma com 24 munições em cima de uma mesa com os símbolos da Polícia Civil e da Força Nacional.
Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas de Pedra dos Búzios, em Vila Velha, foi preso nesta terça-feira (11) Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem de 30 anos, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na região de Pedra das Búzios, em Vila Velha, foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) por equipes do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil e da Força Nacional. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre .380mm e 24 munições.
Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Perusia, o suspeito cumpriu pena de cinco anos por tráfico de drogas e foi liberado do sistema prisional há pouco tempo. Quando foi preso, ele já havia sido identificado pela polícia como chefe do tráfico de drogas de Pedra dos Búzios.

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"Diante do histórico dele, nós fizemos um novo levantamento de informações e descobrimos que, mesmo após sair da prisão, ele continuou atuando no tráfico de drogas da região, explicou o delegado.
Segundo a Polícia Civil, além de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, o suspeito também possui registros de crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Agora ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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