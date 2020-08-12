Homem apontado como chefe do tráfico em bairro de Vila Velha é preso

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas de Pedra dos Búzios, em Vila Velha, foi preso nesta terça-feira (11) Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 30 anos, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na região de Pedra das Búzios, em Vila Velha , foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) por equipes do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil e da Força Nacional. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre .380mm e 24 munições.

Segundo o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Perusia, o suspeito cumpriu pena de cinco anos por tráfico de drogas e foi liberado do sistema prisional há pouco tempo. Quando foi preso, ele já havia sido identificado pela polícia como chefe do tráfico de drogas de Pedra dos Búzios.

"Diante do histórico dele, nós fizemos um novo levantamento de informações e descobrimos que, mesmo após sair da prisão, ele continuou atuando no tráfico de drogas da região, explicou o delegado.