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Regulamentação da lei

Governo avalia regras que vão definir compra de fogos no ES

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) elaborou decreto regulamentando a lei que determina a criação de um cadastro contendo informações sobre pessoas que compram fogos de artifício no Estado. Documento está em análise

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 11:41
Queima de fogos para comemorar aniversário de traficante no Bairro da Penha
Queima de fogos para comemorar aniversário de traficante no Bairro da Penha Crédito: Internauta
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) enviou para o governador Renato Casagrande a minuta do decreto que vai regulamentar a lei que obriga os estabelecimentos que comercializam fogos de artifício ou explosivos no Espírito Santo a identificarem os dados dos clientes para mantê-los em cadastro, que pode ser usado pelas polícias Civil e Militar.
Casagrande vai analisar o documento antes de publicar as normas. A lei foi publicada em julho no Diário Oficial do Estado, mas ainda precisa ser regulamentada com o decreto. A lei diz que, imediatamente após a venda desses produtos, as empresas devem encaminhar para as polícias Civil e Militar o número do CPF, da carteira de identidade e o endereço, com respectivo comprovante, de cada cliente, estabelecendo uma multa de até R$ 3,5 mil em caso de descumprimento.
O cadastro pode ajudar a polícia a identificar compradores em massa, já que muitos desses fogos são utilizados por traficantes para avisar da chegada dos policiais em operações de combate ao tráfico.

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"Importante esclarecer que os fogos não serão impedidos de serem vendidos. Não são materiais ilícitos. O que queremos é monitorar quem está comprando em larga escala. Ainda é um trabalho a longo prazo, não adianta achar que vai acabar da noite para o dia", explicou o secretário de Estado da Segurança, Alexandre Ramalho, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da rádio CBN Vitória, nesta sexta-feira (11).
O fogueteiro é uma das ocupações no mundo do tráfico de drogas e tem como função alertar os envolvidos com a venda de entorpecentes sobre ações das polícias. Diariamente, bairros de Vitória convivem com os estouros a qualquer hora do dia ou da madrugada.
De autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), a lei, que ainda precisa ser regulamentada, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa no final de junho.

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