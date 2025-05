Gerente do tráfico

Foragido acusado de arrancar coração de homem no ES volta para a prisão

Nilson Jonathan Soares Peres era procurado desde fevereiro deste ano, quando escapou da penitenciária de Viana junto a nove detentos, e foi recapturado na quinta-feira (22)

Publicado em 23 de maio de 2025 às 08:47

Nilson Jonathan Soares Peres é acusado de matar Reginaldo Vieira Conceição

Nilson foi encontrado em uma empresa de sucata e tentou dar um nome falso, mas depois admitiu quem era. Os policiais foram até a casa dele e lá localizaram: uma arma, munições, mais de mil pinos de cocaína, pak, skank, haxixe, maconha, balança de precisão, material de embalo e dinheiro. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. De lá, foi encaminhado à cadeia.>

Fuga do presídio

O criminoso foi preso por tráfico de drogas em julho de 2023, mas, na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2025, tudo mudou: ele e outros nove detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Viana 2. O caso foi descoberto por volta das 3h, quando um servidor percebeu, durante a ronda, que havia um buraco na tela do alambrado da unidade. >

À época, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) ainda detalhou que os internos utilizaram uma barra de ferro, usada na estrutura das camas da cela, para quebrar a janela de policarbonato. Eles conseguiram escapar para região de mata no entorno do complexo.>

>

Detalhes do crime brutal

A barbárie foi registrada em 19 de julho de 2023 em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, quando Reginaldo Vieira Conceição, de 28 anos, foi assassinado com requintes de crueldade. Além de decapitado e coração arrancado, foi esfaqueado por 15 vezes. Pedras foram colocadas dentro do corpo na intenção de que não boiasse ao ser jogado em um rio e nunca mais fosse visto, mas em vão. Cinco dias depois, ele foi encontrado no Rio Jucu, na localidade de Pedra Branca, na mesma cidade.>

A DESAVENÇA | As investigações policiais apontaram que Reginaldo era traficante do mesmo grupo que o assassinou. Ele teria "atravessado as vendas da organização" e comercializado drogas por conta própria para outra pessoa.>

BARBÁRIE FILMADA | Quando o corpo de Reginaldo foi encontrado, a polícia descobriu a ligação do crime com o tráfico de drogas da região e expediu e cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Nilson. No local foram encontrados alguns objetos, entre eles o celular com a filmagem do crime. A Polícia Civil destacou à época que, com a gravação, foi possível identificar o executor — já que ele aparece no vídeo cortando a vítima.>

USOU ROUPAS DA VÍTIMA | Após matar Reginaldo, outro envolvido no crime afirmou à polícia que o suspeito de filmar a barbárie foi morar na casa onde a vítima residia e passou a usar as roupas dela. Reginaldo era do município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, mas já não tinha contato com a família. Isso dificultou a identificação dele, mas, por ter passagens anteriores pela polícia, foi identificado pelas tatuagens no corpo e que constavam no banco de dados. Posteriormente, foi realizado exame de DNA.>

