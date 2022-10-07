ES tem aumento de estupros e registra quatro casos por dia neste ano

O número de estupros registrados pela Polícia Civil no Espírito Santo no período de janeiro a setembro deste ano chegou a 1.230, um aumento de 8,9% em comparação com o mesmo período de 2021. Somente no último mês, pelo menos 10 casos foram noticiados em A Gazeta, sendo quatro somente na última semana – no intervalo entre os dias 4 e 6 de setembro.
O levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) enviado à TV Gazeta mostra ainda um crescimento dos casos estupros de vulneráveis no Estado – quando o crime é cometido contra menores de 14 anos ou pessoas que não possam oferecer resistência, com deficiência mental, por exemplo.
Os casos de estupro em que mulheres são vítimas têm sido registrados de Norte a Sul do Estado, de donas de casa a adolescentes. Há casos em que o criminoso é o padrasto ou até mesmo o próprio pai da vítima.
De janeiro a setembro de 2022:
- 331 estupros
- 899 estupros de vulnerável (vítima menor de 14 anos ou que não possa oferecer resistência)
- Total: 1.230 estupros
De janeiro a setembro de 2021, foram registrados:
- 298 estupros
- 831 estupros de vulnerável (vítima menor de 14 anos ou que não possa oferecer resistência)
- Total: 1.129 estupros
O levantamento da Sesp aponta um aumento de 8,9% nos estupros, em geral, independentemente da idade da vítima: 11,1% entre os casos de estupro cujas vítimas têm mais de 14 anos, e 8,2% de vulneráveis.
DELEGADA PEDE MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO PARA PUNIR CRIMINOSOS
Entre os casos registrados nos últimos dias, um deles tem o acusado como reincidente: o homem preso por estuprar a funcionária de uma loja em Jardim Camburi, em Vitória, estava foragido pelo mesmo crime.
Em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, a titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), delegada Cláudia Dematté, afirmou que o trabalho da Polícia Civil em casos de estupro tem sido feito com rigor, mas a soltura de suspeitos deve servir de questionamento à legislação brasileira.
"São números absurdos no mundo, no Brasil e no Espírito Santo. A possibilidade de saída dos criminosos em um período muito curto ou de reincidir não é culpa da polícia. A Polícia Civil do Espírito Santo com rigor, as investigações são feitas. A legislação precisa ser questionada, os representantes no Congresso precisam ser questionados"
De acordo com a delegada, apesar do aumento nos números em relação a 2021, os registros podem ser ainda maiores. Cláudia Dematté explicou que crimes como esse ferem o corpo da mulher.
"Cada vez mais, as mulheres denunciam os crimes. Mesmo assim, muitas sofrem caladas. Vivemos em sociedade machista. Precisamos trabalhar com a repressão, mas também com a prevenção", afirma.
FILHA, ENTEADA, DONA DE CASA E PASSAGEIRA ENTRE AS VÍTIMAS NO ÚLTIMO MÊS
Dia 5 de outubro: Um homem de 68 anos foi preso em Cariacica suspeito de violentar sexualmente três netas da companheira dele, com 7, 12 e 16 anos. O bairro onde os crimes ocorreram não foi divulgado para proteger a identidade das meninas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O crime foi descoberto quando a criança de 7 anos contou para a família sobre os abusos. Em seguida, as irmãs mais velhas tomaram coragem de denunciar o avô.
Dia 5 de outubro: Uma mulher de 49 anos procurou uma delegacia para relatar que foi obrigada a tirar a roupa e teve as partes íntimas tocadas durante uma abordagem policial dentro da própria casa, em Viana. O abuso aconteceu no quarto da residência, onde estariam apenas o militar e a vítima, na noite do dia 26 de setembro. Antes disso, segundo relata a vítima, a equipe formada por três militares teria invadido a residência sem autorização judicial e agredido os dois filhos da mulher – um deles tem 15 anos.
Dia 4 de outubro: Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após estuprar a funcionária de uma loja no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo ocorrência da Polícia Militar, Moisés de Oliveira Santos chegou a filmar todo o crime, usando o celular do estabelecimento, e manteve a jovem de 19 anos sob ameaça de uma faca. Segundo o major Isaac Rubim, comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, o criminoso foi até a loja durante a manhã para averiguar o movimento. Moisés chegou a falar para a vendedora que iria voltar mais tarde para comprar um vestido para a mãe dele.
Dia 2 de outubro: Uma cozinheira de 51 anos procurou a polícia para denunciar o estupro cometido por um motorista de aplicativo, na Serra. O crime ocorreu no último domingo (2), durante o trajeto de uma corrida solicitada por aplicativo. O motorista foi banido da plataforma.
Dia de 25 de setembro: Um homem de 53 anos foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 24 anos após ela sair de uma igreja no bairro Nova Canaã, em Cariacica. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, foi espancado por moradores antes de ser detido pela Polícia Militar. De acordo com a Polícia Militar, moradores e familiares da vítima disseram que suspeito aproveitou para cometer o crime porque a vítima tem deficiência intelectual, perda auditiva e não fala.
Dia 23 de setembro: Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Os abusos foram descobertos após a menina contar que tinha sido estuprada para as equipes da Associação Pestalozzi e do Conselho Tutelar. A Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte começou a investigar o caso assim que foi acionada pelos orgãos. Para a polícia, a criança confirmou que os abusos ocorreram diversas vezes e foram praticados pelo pai. A menina foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde fez exames que comprovaram a violência.
Dia 19 de setembro: Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada, de 12 anos. Ele foi detido em uma empresa no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a menina tinha apenas sete anos e aconteciam no município vizinho, de Sooretama. Segundo a PC, as investigações começaram depois que a mãe da vítima descobriu o crime e fez uma denúncia em uma delegacia. De acordo com as apurações, além de estuprar a enteada, o homem ameaçava a menina de morte caso contasse algo para qualquer familiar dela.
Dia 18 de setembro: Um homem de 28 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada de 14 anos, no interior de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o primeiro abuso ocorreu em maio deste ano. Na ocasião, ele teria oferecido bebida alcoólica para a menina até que ela perdesse a consciência e, em seguida, praticado o crime. Ainda de acordo com a PM, os abusos continuaram acontecendo, e o acusado começou a praticar também violência psicológica contra a adolescente, dizendo que mataria a mãe dela caso a mulher descobrisse os estupros, deixando, assim, os três irmãos pequenos dela sem família.
Dia 13 de setembro: Um homem de 31 anos foi preso em Fundão suspeito de estuprar uma mulher de 59 anos durante uma festa de forró que aconteceu no mesmo município, no dia 8 de maio deste ano. A vítima relatou à Polícia Civil que estava na festa quando foi chamada pelo suspeito para dançar. Nesse momento, ele encostou um objeto cortante nas costas dela e a ordenou que fosse para a área externa com ele.
Dia 6 de setembro: Um homem de 51 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 12 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o abuso ocorreu em junho deste ano, em uma noite em que o homem ficou hospedado na mesma casa que a criança. O caso foi descoberto pela família cerca de um mês depois, quando a garota apresentou os primeiros sinais da gravidez. Após os familiares da criança procurarem um posto de saúde e a gravidez ser confirmada, eles foram até a polícia, no início de agosto. O crime estava sendo investigado desde então pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.