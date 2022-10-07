ES tem aumento de estupros e registra quatro casos por dia neste ano

A Gazeta, sendo quatro somente na última semana – no intervalo entre os dias 4 e 6 de setembro. O número de estupros registrados pela Polícia Civil no Espírito Santo no período de janeiro a setembro deste ano chegou a 1.230, um aumento de 8,9% em comparação com o mesmo período de 2021. Somente no último mês, pelo menos 10 casos foram noticiados em, sendo quatro somente na última semana – no intervalo entre os dias 4 e 6 de setembro.

O levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) enviado à TV Gazeta mostra ainda um crescimento dos casos estupros de vulneráveis no Estado – quando o crime é cometido contra menores de 14 anos ou pessoas que não possam oferecer resistência, com deficiência mental, por exemplo.

Mulher denunciou que foi estuprada por motorista de aplicativo em 2 de outubro deste ano, na Serra Crédito: Ari Melo

Os casos de estupro em que mulheres são vítimas têm sido registrados de Norte a Sul do Estado, de donas de casa a adolescentes. Há casos em que o criminoso é o padrasto ou até mesmo o próprio pai da vítima.

De janeiro a setembro de 2022:

331 estupros



899 estupros de vulnerável (vítima menor de 14 anos ou que não possa oferecer resistência)



Total: 1.230 estupros



De janeiro a setembro de 2021, foram registrados:

298 estupros



831 estupros de vulnerável (vítima menor de 14 anos ou que não possa oferecer resistência)



Total: 1.129 estupros



O levantamento da Sesp aponta um aumento de 8,9% nos estupros, em geral, independentemente da idade da vítima: 11,1% entre os casos de estupro cujas vítimas têm mais de 14 anos, e 8,2% de vulneráveis.

DELEGADA PEDE MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO PARA PUNIR CRIMINOSOS

TV Gazeta, a titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), delegada Cláudia Dematté, afirmou que o trabalho da Em entrevista ao repórter Aurélio de Freitas, da, a titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), delegada Cláudia Dematté, afirmou que o trabalho da Polícia Civil em casos de estupro tem sido feito com rigor, mas a soltura de suspeitos deve servir de questionamento à legislação brasileira.

"São números absurdos no mundo, no Brasil e no Espírito Santo. A possibilidade de saída dos criminosos em um período muito curto ou de reincidir não é culpa da polícia. A Polícia Civil do Espírito Santo com rigor, as investigações são feitas. A legislação precisa ser questionada, os representantes no Congresso precisam ser questionados" Cláudia Dematté - Delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher

De acordo com a delegada, apesar do aumento nos números em relação a 2021, os registros podem ser ainda maiores. Cláudia Dematté explicou que crimes como esse ferem o corpo da mulher.

"Cada vez mais, as mulheres denunciam os crimes. Mesmo assim, muitas sofrem caladas. Vivemos em sociedade machista. Precisamos trabalhar com a repressão, mas também com a prevenção", afirma.

FILHA, ENTEADA, DONA DE CASA E PASSAGEIRA ENTRE AS VÍTIMAS NO ÚLTIMO MÊS

Dia 5 de outubro: Um homem de 68 anos foi preso em Cariacica suspeito de violentar sexualmente três netas da companheira dele , com 7, 12 e 16 anos. O bairro onde os crimes ocorreram não foi divulgado para proteger a identidade das meninas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O crime foi descoberto quando a criança de 7 anos contou para a família sobre os abusos. Em seguida, as irmãs mais velhas tomaram coragem de denunciar o avô.

Dia 5 de outubro: , em Viana. O abuso aconteceu no quarto da residência, onde estariam apenas o militar e a vítima, na noite do dia 26 de setembro. Antes disso, segundo relata a vítima, a equipe formada por três militares teria invadido a residência sem autorização judicial e agredido os dois filhos da mulher – um deles tem 15 anos. Uma mulher de 49 anos procurou uma delegacia para relatar que foi obrigada a tirar a roupa e teve as partes íntimas tocadas durante uma abordagem policial dentro da própria casa , em Viana. O abuso aconteceu no quarto da residência, onde estariam apenas o militar e a vítima, na noite do dia 26 de setembro. Antes disso, segundo relata a vítima, a equipe formada por três militares teria invadido a residência sem autorização judicial e agredido os dois filhos da mulher – um deles tem 15 anos.

Dia 23 de setembro: . Os abusos foram descobertos após a menina contar que tinha sido estuprada para as equipes da Associação Pestalozzi e do Conselho Tutelar. A Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte começou a investigar o caso assim que foi acionada pelos orgãos. Para a polícia, a criança confirmou que os abusos ocorreram diversas vezes e foram praticados pelo pai. A menina foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde fez exames que comprovaram a violência. Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo . Os abusos foram descobertos após a menina contar que tinha sido estuprada para as equipes da Associação Pestalozzi e do Conselho Tutelar. A Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte começou a investigar o caso assim que foi acionada pelos orgãos. Para a polícia, a criança confirmou que os abusos ocorreram diversas vezes e foram praticados pelo pai. A menina foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde fez exames que comprovaram a violência.

Dia 19 de setembro: , no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a menina tinha apenas sete anos e aconteciam no município vizinho, de Sooretama. Segundo a PC, as investigações começaram depois que a mãe da vítima descobriu o crime e fez uma denúncia em uma delegacia. De acordo com as apurações, além de estuprar a enteada, o homem ameaçava a menina de morte caso contasse algo para qualquer familiar dela. Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada, de 12 anos. Ele foi detido em uma empresa no bairro Planalto, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a menina tinha apenas sete anos e aconteciam no município vizinho, de Sooretama. Segundo a PC, as investigações começaram depois que a mãe da vítima descobriu o crime e fez uma denúncia em uma delegacia. De acordo com as apurações, além de estuprar a enteada, o homem ameaçava a menina de morte caso contasse algo para qualquer familiar dela.