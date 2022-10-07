MP afirma que homem que estuprou funcionária de loja do ES era foragido

Suspeito de estupro usou faca para coagir vítima em Jardim Camburi Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Moisés foi detido em maio por estupro e roubo. No mesmo dia, a prisão foi convertida para temporária, ou seja, com duração de 30 dias. Em 4 de junho, o período acabou e o criminoso saiu da cadeia. Dois dias depois, o inquérito policial chegou ao Ministério Público, que, no dia 7 de junho, expediu mandado de prisão preventiva contra ele. Desde então, o acusado passou a ser considerado procurado. Veja abaixo os detalhes do caso:

"O MPES informa que, no dia 5 de maio de 2022, menos de uma hora depois de recebido o inquérito policial do roubo e estupro em um estabelecimento da Praia da Costa, a Promotoria de Justiça de Investigação Criminal de Vila Velha se manifestou pela decretação da prisão temporária (por 30 dias) do então suspeito e requisitou a continuidade das investigações", diz a nota.

O inquérito policial do caso chegou concluído para a promotoria de Justiça na tarde de 6 de junho. "Diante da gravidade dos fatos e das provas produzidas pela autoridade policial, com autoria e materialidade, já no dia seguinte, 7 de junho, o MPES ajuizou a denúncia requerendo a conversão da prisão temporária do denunciado em prisão preventiva, em razão da gravidade dos fatos narrados. Ou seja, desde essa data, com o pedido de prisão preventiva em aberto, o réu encontrava-se foragido", completou o MPES.

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) detalhou que Moisés deu entrada no presídio no dia 5 de maio e foi liberado no dia 4 de junho, por meio de alvará de soltura.

ABUSADOR CHEGOU A FILMAR CRIME EM VITÓRIA

Moisés chegou a filmar todo o crime de Jardim Camburi, na última terça, usando o celular do estabelecimento, e manteve a jovem de 19 anos sob ameaça de uma faca.

Segundo o major Isaac Rubim, comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, o criminoso foi até a loja na manhã desta terça para averiguar o movimento. Moisés chegou a falar para a vendedora que iria voltar mais tarde para comprar um vestido para a mãe dele.

Na hora do almoço, o criminoso voltou ao local. Primeiro, esperou os clientes que estavam lá saírem. Em seguida, o homem trancou a porta por dentro e obrigou a jovem de 19 anos a ir para o provador, sob ameaça de uma faca.

A proprietária da loja foi verificar remotamente o movimento das câmeras e estranhou o que poderia estar acontecendo lá. "Ela ligou para a funcionária, que negou qualquer tipo de problema na loja (já que estava sendo ameaçada por uma faca). Mas a dona da loja percebeu que tinha algo errado e ligou para a polícia", completou o major.

Os policiais arrombaram a porta e conseguiram entrar. Antes de ser flagrado, o suspeito ainda apagou o vídeo do estupro, querendo se livrar da prova, mas a vítima conseguiu recuperar o arquivo na lixeira do celular e mostrar aos militares.

"Quando os policiais chegaram, ele veio justificando dizendo que era amigo da moça, mas ela negou e afirmou categoricamente para os policiais que havia sido violentada e mostrou a prova disso, porque o criminoso gravou com o celular da loja todo o estupro" Major Isaac Rubim - Comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar

Segundo o comandante, Moisés já tinha passagem criminal por estupro e roubo. "Não sei por que ele está solto cometendo o mesmo crime, violentando mulheres. Uma trabalhadora que estava em seu local de trabalho e ele foi lá cometer esse crime bárbaro. A polícia prendeu, fez seu trabalho, e espero que fique preso", ressaltou. O suspeito foi levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher.

A Polícia Civil informou que, além do cumprimento de mandado de prisão, Moisés de Oliveira Santos, de 34 anos, foi autuado pelos crimes de tentativa de roubo, ameaça, lesão corporal, estupro, exposição a perigo de contágio venéreo, violência psicológica contra a mulher, registro não autorizado de intimidade sexual (por estar filmando o ato), resistência e crime de falsa identidade.

A corporação ressaltou ainda que o homem passou por teste viral, em que ficou constatado que ele era reagente para sífilis e, na manhã desta quarta-feira (5), foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A vítima fez exame de corpo de delito, passou por tratamento ambulatorial e pelo acolhimento da Assistência Social da Polícia Civil.