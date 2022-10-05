Homem suspeito de estuprar netas de companheira é preso em Cariacica

Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime contra apenas uma das vítimas Crédito: Reprodução

Um homem de 68 anos – que não teve o nome revelado – foi preso nesta quarta-feira (05), em Cariacica, suspeito de violentar sexualmente três netas da companheira dele, com 7, 12 e 16 anos. O bairro onde os crimes ocorreram não foi divulgado para proteger a identidade das meninas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, explicou que o crime foi descoberto quando a criança de 7 anos contou para a família sobre os abusos. Em seguida, as irmãs mais velhas tomaram coragem de denunciar o avô.

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“Ele tinha acesso a essas vítimas pelo vínculo familiar e era companheiro da avó dessas meninas. Era um avô de consideração. Eles viviam no mesmo quintal e as crianças visitavam a avó. Quando ele ficava sozinho com elas, praticava os abusos”, disse a delegada.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que os abusos eram recorrentes. Em relação à adolescente de 16 anos, o crime ocorria desde quando tinha cerca de 8 anos. Já a criança de 7 anos foi vítima do homem pela primeira vez em novembro de 2021. Além disso, a tia dessas crianças, hoje adulta, também ter sido abusada pelo mesmo suspeito, quando criança.