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Violência sexual

Homem suspeito de estuprar netas de companheira é preso em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm 7, 12 e 16 anos; a tia delas, hoje adulta, afirmou que foi abusada pelo mesmo suspeito quando criança
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 out 2022 às 16:57

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 16:57

Sirene de polícia
Em depoimento à polícia, o homem confessou o crime contra apenas uma das vítimas Crédito: Reprodução
Um homem de 68 anos – que não teve o nome revelado – foi preso nesta quarta-feira (05), em Cariacica, suspeito de violentar sexualmente três netas da companheira dele, com 7, 12 e 16 anos. O bairro onde os crimes ocorreram não foi divulgado para proteger a identidade das meninas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, explicou que o crime foi descoberto quando a criança de 7 anos contou para a família sobre os abusos. Em seguida, as irmãs mais velhas tomaram coragem de denunciar o avô. 
Homem suspeito de estuprar netas de companheira é preso em Cariacica
“Ele tinha acesso a essas vítimas pelo vínculo familiar e era companheiro da avó dessas meninas. Era um avô de consideração. Eles viviam no mesmo quintal e as crianças visitavam a avó. Quando ele ficava sozinho com elas, praticava os abusos”, disse a delegada.

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Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que os abusos eram recorrentes. Em relação à adolescente de 16 anos, o crime ocorria desde quando tinha cerca de 8 anos. Já a criança de 7 anos foi vítima do homem pela primeira vez em novembro de 2021. Além disso, a tia dessas crianças, hoje adulta, também ter sido abusada pelo mesmo suspeito, quando criança.
Às autoridades policiais, o suspeito confessou o crime contra apenas uma das vítimas. Ele será indiciado por estupro de vulnerável das três menores de idade e será conduzido ao Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).

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