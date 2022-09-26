Homem é preso suspeito de estuprar jovem com deficiência em Cariacica

Homem de 53 anos foi preso suspeito de estuprar jovem de 24 anos em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 53 anos foi presto na noite deste domingo (25) suspeito de estuprar uma jovem de 24 anos após ela sair de uma igreja no bairro Nova Canaã, em Cariacica. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, foi espancado por moradores antes de ser detido pela Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar , moradores e familiares da vítima disseram que suspeito aproveitou para cometer o crime porque a vítima tem deficiência intelectual, perda auditiva e não fala.

Moradores disseram aos policiais que a jovem havia ido uma igreja do bairro e que o suspeito esperou que ela saísse do culto e passasse em frente a casa dele, que fica em uma rua com pouca iluminação, para cometer o crime.

Familiares estranharam a demora da jovem e começaram a procurá-la pela vizinhança, até chegarem à casa do homem e encontrarem os dois sem as roupas.

"Vizinhos informaram aos familiares que viram o indivíduo rondando pela região e foram até a residência do suspeito, onde viram a mulher pela janela. Tanto a vítima, quanto o homem estavam sem roupas", informou a PM.

Ainda de acordo com a PM, após flagrarem o homem com a vítima, os vizinhos entraram na casa e agrediram o morador, que conseguiu fugir pulando nos quintais das residências próximas.

O homem foi encontrado por policiais militares e moradores através do rastro de sangue causado pelos ferimentos. Ferido, o suspeito precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

Já a jovem foi levada para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde passou por exames, e depois foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Capital, onde recebeu atendimento ginecológico e passou pelo protocolo para crimes sexuais.

Até o encerramento da ocorrência pela PM neste domingo, o suspeito permanecia internado no HEUE.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e que seria encaminhado ao Centro de Triagem de Viana após receber alta médica.