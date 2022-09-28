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Estupro de vulnerável

Homem é preso suspeito de estuprar filha em Água Doce do Norte

Os abusos foram descobertos após a menina, de 11 anos, contar ter sido violentada para as equipes da Associação Pestalozzi e do Conselho Tutelar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 set 2022 às 14:52

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 14:52

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Os abusos foram descobertos após a menina contar que tinha sido estuprada para as equipes da Associação Pestalozzi e do Conselho Tutelar. A prisão ocorreu na última sexta-feira (23), mas a informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28).
A Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte começou a investigar o caso assim que foi acionada pelos orgãos. Para a polícia, a criança confirmou que os abusos ocorreram diversas vezes e foram praticados pelo pai. A menina foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde fez exames que comprovaram a violência.
A equipe solicitou um mandado de prisão contra o suspeito, que foi cumprido na última sexta-feira. Segundo a PC, homem vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Presídio de Xuri, em Vila Velha, onde permanece à disposição da Justiça.

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