Homem é preso suspeito de estuprar filha em Água Doce do Norte

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Os abusos foram descobertos após a menina contar que tinha sido estuprada para as equipes da Associação Pestalozzi e do Conselho Tutelar. A prisão ocorreu na última sexta-feira (23), mas a informação só foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28).
A Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte começou a investigar o caso assim que foi acionada pelos orgãos. Para a polícia, a criança confirmou que os abusos ocorreram diversas vezes e foram praticados pelo pai. A menina foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde fez exames que comprovaram a violência.
A equipe solicitou um mandado de prisão contra o suspeito, que foi cumprido na última sexta-feira. Segundo a PC, homem vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Presídio de Xuri, em Vila Velha, onde permanece à disposição da Justiça.