Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Itaúnas

Quando os policiais chegaram ao local, o corpo de Cristiano estava no chão, sem sinais de vida e com perfurações de arma de fogo.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, finalizou a Polícia Civil, em nota.