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Violência

Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Itaúnas

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o autor dos disparos estava escondido em um matagal e atirou contra Cristiano da Conceição, de 20 anos, quando ele estava andando na rua
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 set 2022 às 11:38

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 11:38

Um jovem de 20 anos foi assassinato a tiros na noite desta terça-feira (27) na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, o autor dos disparos estava escondido em um matagal e atirou contra Cristiano da Conceição quando ele passava em uma rua perto de uma padaria.
Quando os policiais chegaram ao local, o corpo de Cristiano estava no chão, sem sinais de vida e com perfurações de arma de fogo.
Delegacia de Polícia de Conceição da Barra
Caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta Norte.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, disse a corporação. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, finalizou a Polícia Civil, em nota.

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