Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Enfermeira é estuprada duas vezes por vendedor que conheceu via aplicativo

Uma enfermeira de 41 anos, moradora de Vila Velha , teve a casa invadida, foi agredida e estuprada duas vezes por um homem que ela conheceu em um aplicativo de relacionamentos. O suspeito é o vendedor Fabiano Thomé, 38 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira (28) com a ajuda do porteiro do condomínio onde a vítima mora.

As investigações da polícia apontam que Fabiano é de São Paulo. Após cerca de um ano de conversa com a enfermeira via internet, os dois combinaram um encontro na casa dela, em Vila Velha. Segundo a vítima contou à polícia, o suspeito passaria dois dias no imóvel. A polícia não informou a data que Fabiano chegou ao Estado.

Diferente do que foi acertado, o vendedor ficou uma semana na casa da enfermeira. Neste intervalo, Fabiano teria revelado que é dependente químico e apresentou comportamento diferente do que havia mostrado no início do encontro. Como já havia passado o período acordado entre os dois, a mulher exigiu que o vendedor fosse embora. Após se recusar inúmeras vezes, ele saiu e passou a trabalhar como vendedor ambulante.

No sábado (26), o vendedor viu o portão da garagem da casa da enfermeira aberto e invadiu a casa dela. Quando a encontrou dentro do imóvel, a espancou, fez diversas ameaças de morte, estuprou a enfermeira e fugiu. A mulher acionou a Polícia Militar , mas o suspeito não foi localizado.

Nesta segunda-feira (28), Fabiano retornou ao endereço da vítima. Ele pulou o muro da casa. No momento da invasão, a mulher estava em casa com o filho de 11 anos. Ele agrediu a mulher, trancou ela dentro do próprio quarto dela e a estuprou. Assustado, o menino começou a gritar por socorro e a pedir ajuda para a mãe.

Antes da fuga, ele também quebrou objetos da casa. Quando Fabiano foi embora, a mulher chamou a PM. O suspeito foi abordado e imobilizado pelo porteiro do condomínio até a chegada dos militares. O caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM). O vendedor foi autuado por invasão de domicílio, injúria, ameaça, dano qualificado, lesão corporal qualificada e estupro.