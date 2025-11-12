Mais um na cadeia

Empresário suspeito de integrar “Gangue da Hilux” é preso em Baixo Guandu

O homem de 36 anos foi detido na própria empresa e é apontado como receptador de caminhonetes roubadas pelo grupo criminoso

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:52

Um homem de 36 anos, identificado como Jordan Luiz Paulino Angelo, foi preso pela Polícia Civil na manhã dessa terça-feira (11) durante uma operação policial em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão do empresário aconteceu na empresa dele, no bairro Mauá, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ele é suspeito de integrar a “Gangue da Hilux” e de receptar caminhonetes roubadas ou furtadas pelo grupo.

Na operação, a polícia apreendeu documentos de veículos, um simulacro de arma de fogo, um dichavador, quatro registros de armas, dois carregadores de pistola 9mm e um celular. As armas registradas em nome do suspeito não foram encontradas.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, da DFRV, Jordan atuava como receptador da quadrilha. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e depois encaminhado ao sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça.

Jordan Luiz Paulino Angelo é suspeito de integrar a Gangue da Hilux Crédito: Divulgação/Sesp

Integrantes da “Gangue da Hilux" já presos:

Francisco Alves Isidoro, 26 anos

Hemerson Oliveira Silva, 28 anos



Alexsandra Cardoso de Oliveira Santos, 46 anos



Vinicius Farias Primo Nobre, 37anos , apontado como líder do grupo.



Caroline Nobre da Silva Farias, 36 anos, esposa de Vinicius.



Além deles, Jordan Luiz Paulino Angelo e Pedro Henrique respondem em liberdade, enquanto Wellerson foi morto durante confronto com equipes da DFRV em João Neiva.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto.

