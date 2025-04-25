Líder da 'Gangue da Hilux' tenta fugir pulando muros e acaba preso em Cariacica

Felipe da Vitória, de 29 anos, é líder da “Gangue da Hilux”, conhecida por furto de veículos e adulteração de placas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Ele (Felipe) tentou tomar a arma de fogo do policial, que foi lançado ao chão e sofreu ferimentos, havendo um disparo acidental de sua arma no momento da queda", disse a polícia, em nota. Diante da situação, a equipe atirou duas vezes para o contê-lo. Os disparos atingiram o glúteo e o pé.

O então chefe da associação de furtos de carros continuo na tentativa de não ser preso. Mesmo ferido, seguiu pela via, mas acabou capturado próximo à Rodovia Governador José Sette. A corporação informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e o encaminhou em estado estável ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanece internado sob escolta policial.

"Durante a operação, a entrada no imóvel foi franqueada pelo proprietário da residência. No local, foi apreendido um aparelho celular que será encaminhado para análise. Após receber alta médica, o indivíduo será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça", informou a PC.



Entenda o caso

Após aproximadamente 14 furtos de picapes Toyota Hilux no Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu um integrante da organização criminosa conhecida como “Gangue da Hilux”, especializados em furtos de veículos desses modelos e adulteração das placas. A última prisão ocorreu na última quarta-feira (16), durante uma perseguição em Baixo Guandu, Noroeste do Estado.

Conforme explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, na quarta-feira, a Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com apoio do Batalhão de Ações com Cães (Bac) da Polícia Militar (PMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), realizou uma operação na região de Morrinhos, em Cariacica Sede, após receber informações de um furto de caminhonete realizado por Felipe, mas o suspeito acabou fugindo.

No mesmo dia, o Serviço de Inteligência descobriu que o comparsa do líder fugia em uma Hilux em direção a Baixo Guandu. O suspeito acabou preso após perder o controle e caiu em um barranco no município guanduense.

Your browser does not support the audio element. O que falta para a 'Gangue da Hilux' chegar ao fim no ES

Operação mira líder de quadrilha especializada em furto de veículos no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Organização investigada desde 2024

Gangue da Hilux

A “Gangue da Hilux”, liderada por Felipe da Vitória, vem sendo investigada pela Polícia Civil desde 2024.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, Felipe fornece o equipamento e o treinamento de como realizar esses furtos para integrantes da organização. Posteriormente, ele encaminha as caminhonetes para o receptador e o veículo é levado para outro Estado ou para o exterior.

“A princípio, eles utilizam uma chave de fenda para destravar a fechadura. Dentro da Hilux, eles conseguem ter acesso ao chicote, que ficam às vezes no porta-luva ou também abaixo do volante. Usam um equipamento menor, que é um kit, e encaixam esse equipamento. O aparelho maior faz a leitura e depois usam uma chave, que é um emulador, e posteriormente consegue ligar a Hilux, principalmente a que, utilizada com start stop. E posteriormente através dessa chave ele consegue destravar a caminhonete para ser enviada ao receptor e seja dado destino após a comercialização da mesma”, explicou o delegado.

As investigações começaram após levantamentos de diversas Toyota Hilux sendo furtadas no Estado. Durante as investigações, a Polícia Civil chegou a um homem que dava cobertura com outro carro.

“Inclusive o Felipe estava nesse dia com o equipamento e também com a Hilux nessa fazenda. Ele deixou a caminhonete nessa fazenda, mas quando chegamos ele já havia saído. Os três indivíduos fazem parte dessa organização criminosa, mas tem a função de ocultar os veículos automotores”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.

Entre as vítimas desses furtos estão desembargadores, advogados e médicos. Os alvos são bairros principalmente da Grande Vitória.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, o líder dessa organização vem se escondendo em diversos municípios do Espírito Santo e o foco é prendá-lo para cessar esse tipo de furto no Estado.

Felipe tem passagens por tráfico de drogas e já esteve preso em 2019. Após ser solto, no mesmo ano, ele foi para o Paraná e, no ano passado, trouxe equipamentos usados para esse tipo de furto para o Estado. Além disso, ele que ensina aos outros integrantes da organização como destravar as Hilux.

Gangues distintas

Em 2023, um outra organização criminosa colocou terror em donos de caminhonete no Espírito Santo. A gangue estava agindo no estacionamento do Aeroporto de Vitória , atua em diversos aeroportos do Brasil.