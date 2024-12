Santa Margarida

Empresário morre após sofrer ataque a tiros dentro de carro em Colatina

Willian Telles, de 47 anos, estava na rua onde morava quando foi baleado; ele foi socorrido por familiares e vizinhos e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Um empresário de 47 anos foi assassinado a tiros dentro do carro que ele estava dirigindo, no bairro Santa Margarida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (18). Imagens mostram quando dois suspeitos chegam ao local em uma moto preta, e um deles realiza os disparos. Depois a dupla foge. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Willian Telles chegou a ser socorrido por familiares e vizinhos e levado para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos.

Willian estava no interior do carro quando foi atingido, e chegou a abrir a porta do veículo no momento em que os suspeitos pararam ao lado do automóvel. Testemunhas relataram à PM que ouviram cerca de seis disparos. O empresário ainda tentou caminhar pela rua após ser baleado, mas caiu no chão, na frente da casa onde mora. Ele estava acompanhado do filho, que é menor de idade e havia saído do carro antes do crime acontecer.

A PM informou que a mulher de Willian disse à corporação que o marido vinha sendo ameaçado, mas não conseguiu dar mais detalhes porque estava muito abalada. Conforme apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, o empresário havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça de morte em julho de 2023.

O empresário era conhecido por trabalhar no ramo do café. Conforme apuração da reportagem, Willian já foi preso anteriormente durante uma investigação da Polícia Federal em 14 de fevereiro de 2023, mas não foram dados mais detalhes sobre qual crime teria cometido. Conforme os registros criminais, na ocasião, ele foi solto dez dias depois.

Vítima, Willian Telles tinha 47 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

Foi verificado no veículo de Willian que havia duas perfurações no lado do motorista. O carro foi encaminhado para um pátio credenciado. Um projétil foi encontrado no local do fato e encaminhado para a delegacia, para depois ser analisado.

O vídeo de câmera de segurança está sendo utilizado nas investigações do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Segundo o delegado Deverly Pereira Júnior, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o trabalho agora é para traçar o perfil da vítima e identificar a motivação e os autores do crime.

“Ele já havia sido investigado e preso pela PF em 2023. Teve alguns problemas na área negocial no comércio de café, pouco tempo após ter sido solto. Ele chegou a registrar uma ocorrência de ameaça em relação a algumas pessoas que ele havia tido problemas. A gente ainda não sabe se isso tem ligação com a morte dele. A PC vai tentar traçar o perfil da vítima, possível motivação e identificar os executores”, disse o delegado.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou.

Marcas de tiros do veículo da vítima. (Reprodução/Redes Sociais)

