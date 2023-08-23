Em dia de tensão, Vila Velha registra tiroteio, ferido e duas mortes

Homicídio aconteceu na Rua Ana Siqueira, em Alvorada, Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

O homicídio em Alvorada aconteceu na Rua Ana Siqueira, que chegou a ser interditada para que o corpo fosse removido. A reportagem pediu detalhes às polícias, mas até a publicação desta matéria não havia retorno.

Tensão e baleados

Durante a tarde, mais violência: dois homens foram baleados em Pedra dos Búzios e encaminhados por moradores ao hospital. Policiais foram até a unidade de saúde e verificaram que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos.

Pela manhã, moradores de Boa Vista e estudantes de uma universidade no bairro ficaram assustados após um intenso tiroteio ocorrer na localidade. Os disparos aconteceram perto da instituição de ensino e do Fórum de Vila Velha.

Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que disparos foram efetuados nas proximidades do prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e podem ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou o bairro após os disparos. Depois do tiroteio, a segurança precisou ser reforçada em duas escolas do bairro. Leia mais aqui

Mais baleados na segunda

Ataque a tiros deixa dois jovens e idoso baleados em Ilha dos Ayres, Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues

Testemunhas disseram que os atiradores chegaram de um carro. Eram três homens usando armas diferentes. Eles pararam o veículo na esquina, desceram e abriram fogo no meio da rua.

“Como estava começando a chover, um dos rapazes puxou um negócio das costas e eu achei que era uma sombrinha, mas era uma arma grande”, contou um morador, que pediu para não ser identificado.

Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que a tensão em Ilha dos Ayres começou em julho, quando um homem apontado como líder do tráfico de drogas local foi executado. Desde então, os ataques a tiros se intensificaram e outras pessoas foram baleadas e mortas.