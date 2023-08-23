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Violência

Em dia de tensão, Vila Velha registra tiroteio, ferido e duas mortes

Pela manhã moradores ficaram em pânico com intensos disparos em Boa Vista; na noite desta quarta-feira (23), um assassinato foi registrado em Alvorada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 19:47

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 19:47

Homicídio aconteceu na Rua Ana Siqueira, em Alvorada, Vila Velha
Homicídio aconteceu na Rua Ana Siqueira, em Alvorada, Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 24 anos foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (23) em Alvorada, Vila Velha. E esse não foi o único caso: o dia no município foi de tensão. Durante a tarde, duas pessoas foram baleadas em Pedra dos Búzios — uma delas morreu; pela manhã, um intenso tiroteio provocou pânico no bairro Boa Vista.
O homicídio em Alvorada aconteceu na Rua Ana Siqueira, que chegou a ser interditada para que o corpo fosse removido. A reportagem pediu detalhes às polícias, mas até a publicação desta matéria não havia retorno.

Tensão e baleados

Durante a tarde, mais violência: dois homens foram baleados em Pedra dos Búzios e encaminhados por moradores ao hospital. Policiais foram até a unidade de saúde e verificaram que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos.
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem que morreu seria Jackson Ferreira de Oliveira, conhecido como "Jaquinha" ou "JK". Em 2019, ele chegou a ser preso e era apontado como chefe do tráfico de drogas de parte do bairro Alecrim. Além disso, ele era investigado por mais de 10 assassinatos.
Pela manhã, moradores de Boa Vista e estudantes de uma universidade no bairro ficaram assustados após um intenso tiroteio ocorrer na localidade. Os disparos aconteceram perto da instituição de ensino e do Fórum de Vila Velha.
Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que disparos foram efetuados nas proximidades do prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e podem ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou o bairro após os disparos. Depois do tiroteio, a segurança precisou ser reforçada em duas escolas do bairro. Leia mais aqui.

Mais baleados na segunda

Na noite de segunda-feira (21), um ataque a tiros deixou dois jovens, ambos de 20 anos, e um idoso de 83 feridos. Outro morador foi atingido de raspão dentro de casa no bairro Ilha dos Ayres, também em Vila Velha. 
Ataque a tiros deixa dois jovens e idoso baleados em Ilha dos Ayres, Vila Velha
Ataque a tiros deixa dois jovens e idoso baleados em Ilha dos Ayres, Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
Testemunhas disseram que os atiradores chegaram de um carro. Eram três homens usando armas diferentes. Eles pararam o veículo na esquina, desceram e abriram fogo no meio da rua.
“Como estava começando a chover, um dos rapazes puxou um negócio das costas e eu achei que era uma sombrinha, mas era uma arma grande”, contou um morador, que pediu para não ser identificado.
Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que a tensão em Ilha dos Ayres começou em julho, quando um homem apontado como líder do tráfico de drogas local foi executado. Desde então, os ataques a tiros se intensificaram e outras pessoas foram baleadas e mortas.
Em dia de tensão, Vila Velha registra tiroteio, ferido e duas mortes

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