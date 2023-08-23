Em dia de tensão, Vila Velha registra tiroteio, ferido e duas mortes

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (23) em Alvorada, Vila Velha. E esse não foi o único caso: o dia no município foi de tensão. Durante a tarde, duas pessoas foram baleadas em Pedra dos Búzios — uma delas morreu; pela manhã, um intenso tiroteio provocou pânico no bairro Boa Vista.
O homicídio em Alvorada aconteceu na Rua Ana Siqueira, que chegou a ser interditada para que o corpo fosse removido. A reportagem pediu detalhes às polícias, mas até a publicação desta matéria não havia retorno.
Tensão e baleados
Durante a tarde, mais violência: dois homens foram baleados em Pedra dos Búzios e encaminhados por moradores ao hospital. Policiais foram até a unidade de saúde e verificaram que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos.
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem que morreu seria Jackson Ferreira de Oliveira, conhecido como "Jaquinha" ou "JK". Em 2019, ele chegou a ser preso e era apontado como chefe do tráfico de drogas de parte do bairro Alecrim. Além disso, ele era investigado por mais de 10 assassinatos.
Pela manhã, moradores de Boa Vista e estudantes de uma universidade no bairro ficaram assustados após um intenso tiroteio ocorrer na localidade. Os disparos aconteceram perto da instituição de ensino e do Fórum de Vila Velha.
Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que disparos foram efetuados nas proximidades do prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e podem ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou o bairro após os disparos. Depois do tiroteio, a segurança precisou ser reforçada em duas escolas do bairro. Leia mais aqui.
Mais baleados na segunda
Na noite de segunda-feira (21), um ataque a tiros deixou dois jovens, ambos de 20 anos, e um idoso de 83 feridos. Outro morador foi atingido de raspão dentro de casa no bairro Ilha dos Ayres, também em Vila Velha.
Testemunhas disseram que os atiradores chegaram de um carro. Eram três homens usando armas diferentes. Eles pararam o veículo na esquina, desceram e abriram fogo no meio da rua.
“Como estava começando a chover, um dos rapazes puxou um negócio das costas e eu achei que era uma sombrinha, mas era uma arma grande”, contou um morador, que pediu para não ser identificado.
Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que a tensão em Ilha dos Ayres começou em julho, quando um homem apontado como líder do tráfico de drogas local foi executado. Desde então, os ataques a tiros se intensificaram e outras pessoas foram baleadas e mortas.
Em dia de tensão, Vila Velha registra tiroteio, ferido e duas mortes