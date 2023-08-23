Tiroteio perto de fórum e de universidade gera pânico em Vila Velha

Tiroteio assusta moradores e estudantes de universidade em bairro de Vila Velha Crédito: Reprodução

Moradores de Boa Vista, em Vila Velha , e estudantes de uma universidade no bairro ficaram assustados após um intenso tiroteio ocorrer na localidade, na manhã desta quarta-feira (23). Os disparos ocorreram perto da instituição de ensino e do Fórum de Vila Velha.

Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que disparos foram efetuados nas proximidades do prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e podem ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou o bairro após os disparos.

A reportagem de A Gazeta procurou o Notaer, responsável pela aeronave. O órgão confirmou ter prestado apoio à ocorrência. Em nota, a Polícia Militar afirmou que recebeu pelo Ciodes a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Boa Vista I, Vila Velha.

"Viaturas realizaram o patrulhamento no local, com o apoio do Notaer, porém ninguém foi detido. Não houve informações de vítimas", informou a corporação.

Procurada, a Universidade Vila Velha (UVV), por meio do seu Comitê de Bem-estar e Segurança, afirmou que mantém uma comunicação contínua com as autoridades competentes. "Sobre o fato ocorrido hoje, a comunicação com as autoridades foi estratégica e fortalecemos nossa equipe interna e aumentamos as rondas da nossa viatura ao longo da rota Boa Vista - Biopráticas. As aulas foram mantidas", informou.

Segurança reforçada nas escolas

A Prefeitura de Vila Velha afirmou que após o tiroteio, a Guarda Municipal foi acionada pela direção da UMEF Dep. Mikeil Chequer e da UMEI Luiz Augusto Aguirre da Silva, em Boa Vista. Os agentes permanecem na unidade para auxiliar na entrada e saída dos alunos, professores e funcionários. As aulas estão mantidas.

Relatos nas redes sociais

Nas redes sociais, estudantes da universidade localizada no bairro compartilharam o medo vivido durante o tiroteio.

gracas a deus em 4 anos de uvv nunca presenciei nenhum tiroteio ali perto pq se eu tivesse na uvv agora eu juro ambulancia ia me tirar la de dentro pq eu desmaiaria — nat | d-4 (@i4chenj) August 23, 2023

a uvv sempre proporcionando experiências de vida bem americanas

a de hoje é tiroteio — ★rafa★ (@eufar4) August 23, 2023

tem um helicóptero da policia circundando a uvv to me sentindo no rio de janeiro — mariana (taylor’s version) (@maridelisieux) August 23, 2023