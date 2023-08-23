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Bairro Boa Vista

Tiroteio perto de fórum e de universidade gera pânico em Vila Velha

Helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou a região
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2023 às 09:32

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 09:32

Tiroteio assusta moradores e estudantes de universidade em bairro de Vila Velha
Tiroteio assusta moradores e estudantes de universidade em bairro de Vila Velha Crédito: Reprodução
Moradores de Boa Vista, em Vila Velha, e estudantes de uma universidade no bairro ficaram assustados após um intenso tiroteio ocorrer na localidade, na manhã desta quarta-feira (23). Os disparos ocorreram perto da instituição de ensino e do Fórum de Vila Velha.
Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que disparos foram efetuados nas proximidades do prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e podem ter relação com a disputa do tráfico de drogas na região. 
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para prestar atendimento à ocorrência e sobrevoou o bairro após os disparos.
A reportagem de A Gazeta procurou o Notaer, responsável pela aeronave. O órgão confirmou ter prestado apoio à ocorrência. Em nota, a Polícia Militar afirmou que recebeu pelo Ciodes a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Boa Vista I, Vila Velha.
"Viaturas realizaram o patrulhamento no local, com o apoio do Notaer, porém ninguém foi detido. Não houve informações de vítimas", informou a corporação. 
Procurada, a Universidade Vila Velha (UVV), por meio do seu Comitê de Bem-estar e Segurança, afirmou que mantém uma comunicação contínua com as autoridades competentes. "Sobre o fato ocorrido hoje, a comunicação com as autoridades foi estratégica e fortalecemos nossa equipe interna e aumentamos as rondas da nossa viatura ao longo da rota Boa Vista - Biopráticas. As aulas foram mantidas", informou. 

Segurança reforçada nas escolas

A Prefeitura de Vila Velha afirmou que após o tiroteio, a Guarda Municipal foi acionada pela direção da UMEF Dep. Mikeil Chequer e da UMEI Luiz Augusto Aguirre da Silva, em Boa Vista. Os agentes permanecem na unidade para auxiliar na entrada e saída dos alunos, professores e funcionários. As aulas estão mantidas.

Relatos nas redes sociais 

Nas redes sociais, estudantes da universidade localizada no bairro compartilharam o medo vivido durante o tiroteio. 
*Texto em atualização

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