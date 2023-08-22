Ataque a tiros deixa idoso de 83 anos e outros 3 feridos em Vila Velha

Ataque a tiros deixa dois jovens e idoso baleados em Ilha dos Ayres, Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um ataque a tiros no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha , deixou dois jovens, ambos de 20 anos, e um idoso de 83 feridos na noite de segunda-feira (21). Outro morador foi atingido de raspão dentro de casa.

Testemunhas disseram que os atiradores chegaram atirando de um carro. Eram três homens usando armas diferentes. Eles pararam o carro na esquina, desceram e abriram fogo no meio da rua.

“Como estava começando a chover, um dos rapazes puxou um negócio das costas e eu achei que era uma sombrinha e era uma arma grande”, contou um morador, que pediu para não ser identificado.

Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que a tensão em Ilha dos Ayres começou em julho, quando um homem apontado como líder do tráfico de drogas local foi executado. Desde então, os ataques a tiros se intensificaram e outras pessoas foram baleadas e mortas.

Conforme apuração da TV Gazeta, o idoso baleado já recebeu alta e os outros dois jovens seguem internados no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

O que diz a PM

Em nota, a corporação afirmou que policiais militares foram acionados para verificar a informação de que três indivíduos teriam dado entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria baleados, na noite de segunda-feira (21).

No local, uma vítima de 20 anos relatou que estava no bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha, quando suspeitos passaram atirando. Contra esse indivíduo havia um mandado de busca e apreensão em aberto.

Outra vítima, também de 20 anos, disse que estava em um bar da região quando foi alvejada. Já um homem de 83 anos contou que estava sentado na frente da própria residência quando foi baleado.

O que diz a PC

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. "Uma das vítimas possuía um mandado de internação por roubo qualificado e assim que receber alta médica será encaminhado ao Ciases", disse, em nota.