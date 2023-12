Dupla suspeita de roubar caixas eletrônicos no ES é presa em Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os dois homens integravam um grupo de estelionatários; eles foram presos na BR 262, na cidade de Manhuaçu

Dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplicava golpes de estelionato em agências bancárias no Espírito Santo foram presos na última terça-feira (12) em Minas Gerais. O grupo usa de “chupa-cabra” – equipamento que retém cartões nos caixas eletrônicos – para sacar o dinheiro dos clientes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estava em um veículo quando foram abordados no km 50 da BR 262, em Manhuaçu, no Estado mineiro. Com eles foram apreendidos diversos cartões associados a golpes e uma máquina de cartão contendo extratos das transações realizadas nas contas das vítimas.