Dupla suspeita de roubar caixas eletrônicos no ES é presa em Minas Gerais

Dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplicava golpes de estelionato em agências bancárias no Espírito Santo foram presos na última terça-feira (12) em Minas Gerais. O grupo usa de “chupa-cabra” – equipamento que retém cartões nos caixas eletrônicos – para sacar o dinheiro dos clientes.

Com a dupla, aos policiais apreenderam cartões clonados e máquinas para débito e crédito Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estava em um veículo quando foram abordados no km 50 da BR 262, em Manhuaçu, no Estado mineiro. Com eles foram apreendidos diversos cartões associados a golpes e uma máquina de cartão contendo extratos das transações realizadas nas contas das vítimas.

De acordo com a PRF, os homens foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Outro caso

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