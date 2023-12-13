Dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplicava golpes de estelionato em agências bancárias no Espírito Santo foram presos na última terça-feira (12) em Minas Gerais. O grupo usa de “chupa-cabra” – equipamento que retém cartões nos caixas eletrônicos – para sacar o dinheiro dos clientes.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estava em um veículo quando foram abordados no km 50 da BR 262, em Manhuaçu, no Estado mineiro. Com eles foram apreendidos diversos cartões associados a golpes e uma máquina de cartão contendo extratos das transações realizadas nas contas das vítimas.
De acordo com a PRF, os homens foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.
Outro caso
Em maio, outros três suspeitos de fazerem parte do mesmo grupo de estelionato foram presos durante abordagem da PRF na BR 101, em Viana. Com eles, foram apreendidos diversos cartões e R$6.959,00 em espécie.
Dupla suspeita de roubar caixas eletrônicos no ES é presa em Minas Gerais
Conforme a equipe da PRF, a quadrilha atuava principalmente aos finais de semana, feriados e também fora do horário de expediente, quando não há presença de funcionários do banco. Eles usavam rotas alternativas para desviar dos postos da PRF nos municípios de Viana e Brejetuba.