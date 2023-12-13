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Parte da quadrilha

Dupla suspeita de roubar caixas eletrônicos no ES é presa em Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os dois homens integravam um grupo de estelionatários; eles foram presos na BR 262, na cidade de Manhuaçu

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 14:50

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

13 dez 2023 às 14:50
Dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplicava golpes de estelionato em agências bancárias no Espírito Santo foram presos na última terça-feira (12) em Minas Gerais. O grupo usa de “chupa-cabra” – equipamento que retém cartões nos caixas eletrônicos – para sacar o dinheiro dos clientes.
Dupla suspeita de roubar caixas eletrônicos no ES é presa em Minas Gerais
Com a dupla, aos policiais apreenderam cartões clonados e máquinas para débito e crédito Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estava em um veículo quando foram abordados no km 50 da BR 262, em Manhuaçu, no Estado mineiro. Com eles foram apreendidos diversos cartões associados a golpes e uma máquina de cartão contendo extratos das transações realizadas nas contas das vítimas.
De acordo com a PRF, os homens foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Outro caso

Em maio, outros três suspeitos de fazerem parte do mesmo grupo de estelionato foram presos durante abordagem da PRF na BR 101, em Viana. Com eles, foram apreendidos diversos cartões e R$6.959,00 em espécie.
Dupla suspeita de roubar caixas eletrônicos no ES é presa em Minas Gerais
Conforme a equipe da PRF, a quadrilha atuava principalmente aos finais de semana, feriados e também fora do horário de expediente, quando não há presença de funcionários do banco. Eles usavam rotas alternativas para desviar dos postos da PRF nos municípios de Viana e Brejetuba.

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