Jardim Marilândia

Homem morre após ser baleado por guarda durante briga em Vila Velha

Confusão começou após a companheira do homem pedir ajuda, alegando que ele estava brigando com ela no bar, no último sábado (9)

2 min de leitura min de leitura

Um homem identificado como Elias Silva Simoa, de 63 anos, morreu nesta terça-feira (12) após ser baleado por um agente da Guarda Municipal de Vila Velha, em uma briga ocorrida em um bar do bairro Jardim Marilândia, no último sábado (9). Veja o momento do disparo no vídeo acima.

Imagens de videomonitoramento mostram que Elias e a companheira estavam na parte de fora do estabelecimento e começaram a discutir. Conforme apuração da TV Gazeta, a mulher entrou e foi pedir ajuda a um cliente – um guarda municipal de folga.

Homem morre após ser baleado por guarda durante briga em Vila Velha. (Reprodução/Videomonitoramento)

O agente da Guarda e o companheiro da mulher, então, começaram a discutir. Elias foi em direção ao agente com uma cadeira. Nesse momento, o guarda saca a arma e atira na direção de Elias, fazendo todos os clientes saírem correndo do estabelecimento assustados com a confusão.

Ainda conforme apurado pela TV Gazeta, o disparo atingiu a perna de Elias na veia femural. Ele chegou a ser socorrido para o o Hospital Antonio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha pela Guarda Municipal de Vila Velha no último sábado (9). O companheiro da mulher chegou a ser autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, ameaça e desacato.

"Ocorre que o indivíduo faleceu nesta terça-feira (12), por volta das 11h15, no Hospital Antonio Bezerra de Faria, localizado no bairro Olaria, em Vila Velha. Dessa forma, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada", afirmou a corporação.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta