AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Jardim Marilândia

Homem morre após ser baleado por guarda durante briga em Vila Velha

Confusão começou após a companheira do homem pedir ajuda, alegando que ele estava brigando com ela no bar, no último sábado (9)

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2023 às 12:27
Um homem identificado como Elias Silva Simoa, de 63 anos, morreu nesta terça-feira (12) após ser baleado por um agente da Guarda Municipal de Vila Velha, em uma briga ocorrida em um bar do bairro Jardim Marilândia, no último sábado (9). Veja o momento do disparo no vídeo acima. 
Imagens de videomonitoramento mostram que Elias e a companheira estavam na parte de fora do estabelecimento e começaram a discutir. Conforme apuração da TV Gazeta, a mulher entrou e foi pedir ajuda a um cliente – um guarda municipal de folga. 
Homem morre após ser baleado por guarda durante briga em Vila Velha
Homem morre após ser baleado por guarda durante briga em Vila Velha Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
O agente da Guarda e o companheiro da mulher, então, começaram a discutir. Elias foi em direção ao agente com uma cadeira. Nesse momento, o guarda saca a arma e atira na direção de Elias, fazendo todos os clientes saírem correndo do estabelecimento assustados com a confusão. 
Ainda conforme apurado pela TV Gazeta, o disparo atingiu a perna de Elias na veia femural. Ele chegou a ser socorrido para o o Hospital Antonio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. 
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha pela Guarda Municipal de Vila Velha no último sábado (9). O companheiro da mulher chegou a ser autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, ameaça e desacato.
"Ocorre que o indivíduo faleceu nesta terça-feira (12), por volta das 11h15, no Hospital Antonio Bezerra de Faria, localizado no bairro Olaria, em Vila Velha. Dessa forma, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada", afirmou a corporação. 
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados