Veja o momento do disparo no vídeo acima. Um homem identificado como Elias Silva Simoa, de 63 anos, morreu nesta terça-feira (12) após ser baleado por um agente da Guarda Municipal de Vila Velha , em uma briga ocorrida em um bar do bairro Jardim Marilândia, no último sábado (9).

Imagens de videomonitoramento mostram que Elias e a companheira estavam na parte de fora do estabelecimento e começaram a discutir. Conforme apuração da TV Gazeta, a mulher entrou e foi pedir ajuda a um cliente – um guarda municipal de folga.

Homem morre após ser baleado por guarda durante briga em Vila Velha Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

O agente da Guarda e o companheiro da mulher, então, começaram a discutir. Elias foi em direção ao agente com uma cadeira. Nesse momento, o guarda saca a arma e atira na direção de Elias, fazendo todos os clientes saírem correndo do estabelecimento assustados com a confusão.

Ainda conforme apurado pela TV Gazeta, o disparo atingiu a perna de Elias na veia femural. Ele chegou a ser socorrido para o o Hospital Antonio Bezerra de Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha pela Guarda Municipal de Vila Velha no último sábado (9). O companheiro da mulher chegou a ser autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, ameaça e desacato.