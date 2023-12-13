Jovem achado morto pelo pai em Cariacica foi raptado por criminosos

Ele contou que encontrou o corpo de Kennedy na terça-feira (12), no bairro Vale dos Reis, no mesmo município, e que o filho trabalhava em um lava-jato durante o dia e era entregador à noite. Muito abalado, não gravou entrevista, mas relatou que o jovem saiu de casa de moto por volta das 10h e estava a caminho da casa de um amigo. Segundo o pai, o filho foi abordado por criminosos quando passava pela Avenida São José. A família ainda não sabe quantas pessoas participaram do crime e nem o motivo de o jovem ter sido levado.