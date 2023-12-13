Jovem achado morto pelo pai em Cariacica foi raptado por criminosos

Um dia antes de ser encontrado morto pelo próprio pai, Kennedy Anderson dos Santos, de 18 anos, foi raptado por criminosos na manhã de segunda-feira (11), no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A afirmação é do pai do jovem, que conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Ele contou que encontrou o corpo de Kennedy na terça-feira (12), no bairro Vale dos Reis, no mesmo município, e que o filho trabalhava em um lava-jato durante o dia e era entregador à noite. Muito abalado, não gravou entrevista, mas relatou que o jovem saiu de casa de moto por volta das 10h e estava a caminho da casa de um amigo. Segundo o pai, o filho foi abordado por criminosos quando passava pela Avenida São José. A família ainda não sabe quantas pessoas participaram do crime e nem o motivo de o jovem ter sido levado.
O amigo de Kennedy encontrou a moto e o capacete da vítima em um ponto da avenida e avisou a família, que passou a procurar pelo jovem. Mas, o que os familiares mais temiam aconteceu. Kennedy foi encontrado morto em uma área de mata de Vale dos Reis.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, também conversou com moradores da região que contaram que ouviram vários tiros por volta das 11h da segunda-feira. Eles ligaram para a Polícia Militar, que chegou a ir no local e realizou rondas, mas, segundo os moradores, os militares não entraram na área de mata. Na manhã de terça-feira (12), os familiares e amigos decidiram entrar na região e procurar por Kennedy. Foi quando o pai encontrou o corpo do filho. Os parentes afirmam que o jovem não tinha envolvimento com crimes e não sabem a motivação do assassinato.
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.