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Investigação

Jovem achado morto pelo pai em Cariacica foi raptado por criminosos

Segundo a família, rapaz de 18 anos trabalhava em um lava-jato durante o dia e era entregador à noite; a motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 13:07

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 dez 2023 às 13:07
Kennedy Anderson dos Santos
Kennedy Anderson dos Santos foi encontrado morto Crédito: Acervo Pessoal
Um dia antes de ser encontrado morto pelo próprio pai, Kennedy Anderson dos Santos, de 18 anos, foi raptado por criminosos na manhã de segunda-feira (11), no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A afirmação é do pai do jovem, que conversou com  a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Ele contou que encontrou o corpo de Kennedy na terça-feira (12), no bairro Vale dos Reis, no mesmo município, e que o filho trabalhava em um lava-jato durante o dia e era entregador à noite. Muito abalado, não gravou entrevista, mas relatou que o jovem saiu de casa de moto por volta das 10h e estava a caminho da casa de um amigo. Segundo o pai, o filho foi abordado por criminosos quando passava pela Avenida São José. A família ainda não sabe quantas pessoas participaram do crime e nem o motivo de o jovem ter sido levado.
O amigo de Kennedy encontrou a moto e o capacete da vítima em um ponto da avenida e avisou a família, que passou a procurar pelo jovem. Mas, o que os familiares mais temiam aconteceu. Kennedy foi encontrado morto em uma área de mata de Vale dos Reis.
Corpo de jovem sequestrado é encontrado em região de mata de Vale dos Reis, em Cariacica
Área de mata onde corpo de jovem foi encontrado Crédito: Fabrício Christ
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, também conversou com moradores da região que contaram que ouviram vários tiros por volta das 11h da segunda-feira. Eles ligaram para a Polícia Militar, que chegou a ir no local e realizou rondas, mas, segundo os moradores, os militares não entraram na área de mata. Na manhã de terça-feira (12), os familiares e amigos decidiram entrar na região e procurar por Kennedy. Foi quando o pai encontrou o corpo do filho. Os parentes afirmam que o jovem não tinha envolvimento com crimes e não sabem a motivação do assassinato.
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. 
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