26 anos de prisão

Dupla é condenada por matar comerciante na véspera do Natal em Cachoeiro

Julgamento de Vinicius de Vargas Nascimento Viana e Hugo Barbosa Marques, acusados do assassinato de Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, ocorreu na terça-feira (8)

Os dois homens acusados do assassinato do comerciante Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, foram condenados a 26 anos e um mês de prisão. A decisão foi proferida na noite de terça-feira (8), pelo Tribunal do Júri de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu no município, no dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, na sua residência onde também funcionava um açougue que pertencia à vítima. >