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Dono de sorveteria vê assalto por câmeras e aciona a polícia em Cariacica

Oito pessoas, entre clientes e funcionários, foram rendidos pelos suspeitos, que conseguiram fugir com celulares e R$ 120; até o momento, segundo PM, ninguém foi detido

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 16:39

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 fev 2024 às 16:39
Uma sorveteria localizada no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, foi alvo de criminosos armados na última quinta-feira (1º). Oito pessoas, entre clientes e funcionários, foram rendidos pelos suspeitos, que conseguiram fugir com celulares e R$ 120, segundo testemunhas. O assalto foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento da loja (veja acima).
As imagens mostram dois suspeitos chegando ao local, usando capacete de motociclistas, e logo apontando as armas para as vítimas. Em seguida, todos são levados para o fundo da sorveteria, onde os dois homens pegam os aparelhos eletrônicos e dinheiro. 
Conforme informou a Polícia Militar, o dono do comércio ligou para a corporação ao ver o crime pelas câmeras de segurança. A PM disse ter ido ao local atender o caso, mas ninguém foi detido.

Itens rastreados

Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, um funcionário que estava no momento do assalto, e não quis se identificar, contou que dois celulares foram recuperados.
"O rastreador mostrou onde eles [celulares] estavam passando, e a polícia foi até o local onde o sinal parou. Quando chegaram lá, só tinham os telefones. Aí devolveram para os donos", explicou o funcionário. 

Assaltada pela terceira vez

Essa já é a terceira vez que a sorveteria sofre com assaltos desde 2021. Para a TV Gazeta, o funcionário contou que o local já foi alvo de criminosos também armados outras duas vezes, além de arrombada. 
"Segurança é muito importante onde vivemos, e no comércio entra tudo quanto é indivíduo. Aqui estamos na mira deles. Essa região é muito complicada, pois, apesar de não dar muito assalto, têm muitas ruas. Quando roubam, não dá para saber por onde eles [criminosos] foram. Entram em tudo quanto é rua", criticou.

Investigação

A Polícia Civil informou, em nota, que em situações onde não há detidos em flagrante, é necessário que a vítima registre o ocorrido. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em delegaciaonline.sesp.es.gov.br", disse.

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