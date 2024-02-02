Dono de sorveteria vê assalto por câmeras e aciona a polícia em Cariacica

(veja acima). Uma sorveteria localizada no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, foi alvo de criminosos armados na última quinta-feira (1º). Oito pessoas, entre clientes e funcionários, foram rendidos pelos suspeitos, que conseguiram fugir com celulares e R$ 120, segundo testemunhas. O assalto foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento da loja

As imagens mostram dois suspeitos chegando ao local, usando capacete de motociclistas, e logo apontando as armas para as vítimas. Em seguida, todos são levados para o fundo da sorveteria, onde os dois homens pegam os aparelhos eletrônicos e dinheiro.

Conforme informou a Polícia Militar, o dono do comércio ligou para a corporação ao ver o crime pelas câmeras de segurança. A PM disse ter ido ao local atender o caso, mas ninguém foi detido.

Itens rastreados

Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, um funcionário que estava no momento do assalto, e não quis se identificar, contou que dois celulares foram recuperados.

"O rastreador mostrou onde eles [celulares] estavam passando, e a polícia foi até o local onde o sinal parou. Quando chegaram lá, só tinham os telefones. Aí devolveram para os donos", explicou o funcionário.

Assaltada pela terceira vez

Essa já é a terceira vez que a sorveteria sofre com assaltos desde 2021. Para a TV Gazeta, o funcionário contou que o local já foi alvo de criminosos também armados outras duas vezes, além de arrombada.

"Segurança é muito importante onde vivemos, e no comércio entra tudo quanto é indivíduo. Aqui estamos na mira deles. Essa região é muito complicada, pois, apesar de não dar muito assalto, têm muitas ruas. Quando roubam, não dá para saber por onde eles [criminosos] foram. Entram em tudo quanto é rua", criticou.

Investigação