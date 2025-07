Ofereceu R$ 50 reais

Dono de padaria é preso por induzir menina à prostituição em Cariacica

Adolescente de 12 anos contou para a mãe que, quando ela foi ao estabelecimento comprar um produto, o homem de 60 anos ofereceu dinheiro para ela mostrar as partes íntimas para ele

Publicado em 1 de julho de 2025 às 11:47

Proprietário de padaria é suspeito de oferecer R$ 50 para criança de 12 anos mostrar as partes intímas. criança Crédito: Daniel Marçal

O proprietário de uma padaria em Cariacica foi preso suspeito de "induzir ou atrair à prostituição — ou outra forma de exploração sexual" uma menina de 12 anos enquanto a menina tentava comprar um produto no estabelecimento, na manhã da última segunda-feira (30). A triste situação aconteceu quando a menina não conseguiu efetuar um pagamento via Pix por problema de conexão de internet no celular. O nome do bairro onde ocorreu o fato não está sendo divulgado para não expor a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).>

A menina contou que, quando pediu para usar o Wi-Fi da padaria, o dono do estabelecimento, um homem de 60 anos, teria oferecido R$ 50 reais para ela voltar ao comércio mais tarde e mostrar as partes íntimas dela para ele. Em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a mãe da vítima contou que a filha não quis acompanhá-la em uma consulta. Por isso, ela deixou o celular para a menina comprar algo para comer, utilizando o Pix. Ao voltar para casa 20 minutos depois, já que a médica não havia comparecido à consulta, encontrou a menina chorando. >

"Minha filha me pediu para sentar e falou: 'Mãe, quando eu cheguei na padaria, a internet do seu celular não queria funcionar. Aí eu pedi o moço a senha do Wi-Fi, mas ele falou que ele não sabia, que era para usar a rede gratuita. Quando apoiei no balcão e estava tentando colocar a internet, ele passou a mão na minha mão e perguntou: 'Você tem namorado?'. Eu respondi que não, e ele disse que era um desperdício uma menina tão bonita que não ter namorado'. Foi quando ele pegou a mão dela e falou que era para ela voltar mais tarde, que ele ia dar R$ 50 para ela mostrar as partes íntimas para ele, mas que ela não precisava ficar assustada. Foi quando ela saiu correndo", detalhou a mãe da adolescente, que não está sendo identificada também para não expor a vítima.>

Assustada e sem conseguir contato com o marido e pai da menina, a mulher pediu ajudar ao cunhado. Os dois seguiram até a padaria, onde o suspeito acabou sendo agredido por quem estava no local e escutou a história. "Eu fiquei muito nervosa, não deixei e entrei na frente, mas ainda assim eles ainda conseguiram bater nele. Ele foi levado para o hospital", contou a mãe da vítima. >

>

O suspeito do crime foi levado ao Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que ele foi atuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 218-B, do Código Penal, que trata de submeter, induzir ou atrair à prostituição — ou outra forma de exploração sexual — pessoa menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha discernimento para a prática do ato, além de facilitar, impedir ou dificultar que ela abandone essa condição. "Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional", disse a corporação.>

