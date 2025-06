Vídeo mostra resgate

Incêndio destrói apartamento de família e deixa casal ferido em Iúna

Estavam no imóvel um casal e uma criança: a mulher foi socorrida em estado grave pelo Samu/192 e o homem com escoriações leves; já a criança foi amparada por populares no local

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:00 - Atualizado há 6 minutos

Um incêndio em um apartamento localizado no Centro de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, deixou ao menos duas pessoas da mesma família feridas no início da tarde desta segunda-feira (30). Três pessoas, sendo um casal e uma criança, estavam no imóvel quando as chamas começaram.>

Imagens mostram uma nuvem de fumaça saindo do prédio enquanto populares e oficiais ajudam a família a deixar o apartamento. Em certo momento, é possível ver a mulher entregando a criança a populares e policiais militares que estavam no local. >

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a suspeita inicial é de que o incêndio teria ocorrido devido a um vazamento de gás. No entanto, uma das vítimas contou aos bombeiros que as chamas começaram após manuseio de álcool e fogo, mas não explicou detalhes. A causa exata ainda está sendo apurada pela corporação, que solicitou a realização de perícia. >

Militares dos Bombeiros que atuaram na ocorrência informaram que o interior do apartamento ficou totalmente danificado pelo fogo e todos os objetos pessoais foram perdidos, mas foi possível controlar as chamas antes que o restante do prédio fosse atingido. >

>

A mulher foi socorrida em estado grave e o homem apresentava apenas ferimentos leves. Eles foram levados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Iúna, e a criança foi socorrida por populares no local e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. As idades das vítimas não foram divulgadas.>

Após o primeiro atendimento, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) levou o casal para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para prosseguir com o tratamento das queimaduras. A unidade é referência no tratamento desse tipo de lesão.>

