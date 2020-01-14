Dona de restaurante em Vitória faz desabafo após ser alvo de criminosos

Crédito: Reprodução | Google Maps

Um misto de desabafo, sentimento de impotência e insatisfação com a segurança local. A proprietária do restaurante Gabê Family Food, em Santa Lúcia, Vitória , revelou nas redes sociais que seu estabelecimento foi alvo de criminosos neste fim de semana. O empreendimento de Gabriela Lorenção foi arrombado duas vezes em dois dias.

Hoje não tem foto de comida deliciosa, não tem arte, não tem filtro e muito menos segurança. Não é a primeira e infelizmente não será a última vez que o Gabê sofre tentativas de arrombamento. O prejuízo é alto e a sensação de impotência também, diz um trecho do post na internet.

O restaurante está localizado em uma região comercial do bairro. Ela contou que o primeiro crime aconteceu na noite dessa sexta-feira (10) quando os bandidos arrombaram a porta de ferro e a fechadura do estabelecimento. No sábado, Gabriela foi alertada por um colega, proprietário de uma loja no mesmo endereço, e foi até o local.

Os bandidos não conseguiram arrombar e nem roubar nada. No entanto, ela comprou uma nova fechadura. No sábado, os criminosos voltaram e danificaram a estrutura da porta de vidro. Os ladrões também tentaram arrombar o restaurante da mãe dela, no segundo andar do prédio. Ela percebeu a segunda tentativa de furto na manhã desta segunda-feira (13), quando viu o prejuízo de R$ 900.

DOIS ANOS DE FUNCIONAMENTO

Há dois anos em atividade, o restaurante já foi alvo de criminosos quatro vezes. Nestas ocasiões, os bandidos levaram computador, celular e dinheiro. A comerciante acredita que os crimes estejam relacionados a moradores em situação de rua e a suspeitos envolvidos com o consumo de drogas.

"Essas tentativas de arrombamento causaram um prejuízo de quase mil reais. Eu nem culpo a polícia, pois o descaso é geral. Falta consciência social, há o sucateamento da polícia, moradores em situação de rua. São muitos fatores" Gabriela Lorenção - Dona de restaurante