Caso em Linhares

Dona de hotelzinho e funcionárias são indiciadas por maus-tratos no ES

A investigação policial apontou que as crianças eram acordadas aos gritos e as cuidadoras lançavam água com creme capilar contra as vítimas

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:28

A proprietária de um hotelzinho em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e duas funcionárias foram indiciadas por maus-tratos a crianças e vão responder na Justiça pelos crimes. A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (3) que concluiu a investigação iniciada em setembro, após a mãe de uma criança relatar que encontrou a filha com olho inchado e avermelhado. A menina relatou sentir ardência no globo ocular e que uma cuidadora teria lançado um líquido contra os olhos dela.

A investigação policial apontou que as duas funcionárias acordavam as crianças de forma violenta, gritando, batendo nas portas e jogando jatos de água misturados com creme capilar. As práticas foram registradas em vídeo e passaram a circular nas redes sociais.

Informação ao leitor Os nomes das indiciadas e do estabelecimento não são divulgados na reportagem para preservar a identidade das vítimas, em adequação ao Estatuto da Criança e do Adolescente

Ainda segundo a polícia, a empresária, de 44 anos, sabia das denúncias contra as funcionárias de 18 e 19 anos, mas permitiu que as duas continuassem trabalhando sem supervisão. A proprietária do hotelzinho é formada em Pedagogia, enquanto as duas cuidadoras não têm formação adequada para o cuidado infantil.

A Prefeitura de Linhares informou que o estabelecimento não possui alvará sanitário para funcionamento e está com as atividades suspensas desde o início de setembro.

A reportagem tenta localizar as defesas das indiciadas. O espaço segue aberto para manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta