Home
>
Polícia
>
Dona de hotelzinho e funcionárias são indiciadas por maus-tratos no ES

Dona de hotelzinho e funcionárias são indiciadas por maus-tratos no ES

A investigação policial apontou que as crianças eram acordadas aos gritos e as cuidadoras lançavam água com creme capilar contra as vítimas

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:28

A proprietária de um hotelzinho em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e duas funcionárias foram indiciadas por maus-tratos a crianças e vão responder na Justiça pelos crimes. A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (3) que concluiu a investigação iniciada em setembro, após a mãe de uma criança relatar que encontrou a filha com olho inchado e avermelhado. A menina relatou sentir ardência no globo ocular e que uma cuidadora teria lançado um líquido contra os olhos dela. 

Recomendado para você

A investigação policial apontou que as crianças eram acordadas aos gritos e as cuidadoras lançavam água com creme capilar contra as vítimas

Dona de hotelzinho e funcionárias são indiciadas por maus-tratos no ES

Informações que ajudem a polícia podem ser repassadas para o Disque-Denúncia, por meio do 181. "A ligação é gratuita e não é preciso se identificar"

Corpo com as mãos amarradas é encontrado em área de mata no ES

Vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu com um carro na noite de quinta-feira (2); motorista fugiu sem prestar socorro

Mulher morre e homem fica ferido em batida entre moto e carro em Linhares

A investigação policial apontou que as duas funcionárias acordavam as crianças de forma violenta, gritando, batendo nas portas e jogando jatos de água misturados com creme capilar. As práticas foram registradas em vídeo e passaram a circular nas redes sociais. 

Informação ao leitor

Os nomes das indiciadas e do estabelecimento não são divulgados na reportagem para preservar a identidade das vítimas, em adequação ao Estatuto da Criança e do Adolescente

Ainda segundo a polícia, a empresária, de 44 anos, sabia das denúncias contra as funcionárias de 18 e 19 anos, mas permitiu que as duas continuassem trabalhando sem supervisão. A proprietária do hotelzinho é formada em Pedagogia, enquanto as duas cuidadoras não têm formação adequada para o cuidado infantil. 

A Prefeitura de Linhares informou que o estabelecimento não possui alvará sanitário para funcionamento e está com as atividades suspensas desde o início de setembro. 

A reportagem tenta localizar as defesas das indiciadas. O espaço segue aberto para manifestações. 

Leia mais

Imagem - Professora é afastada após suspeita de maus-tratos

Professora é afastada após suspeita de maus-tratos

Imagem - Aumentam casos de maus-tratos a animais

Aumentam casos de maus-tratos a animais

Imagem - Border collie é resgatado após ser vítima de maus-tratos

Border collie é resgatado após ser vítima de maus-tratos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais