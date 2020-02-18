Dois suspeitos são baleados em confronto com a polícia em Vila Velha

Dois suspeitos foram baleados após confronto com a polícia na noite desta segunda-feira (17), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento de rotina no bairro, indivíduos atiraram contra os militares, que revidaram. Os dois suspeitos baleados foram socorridos e levados para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.
Após o episódio, a PM fez buscas pela região e encontrou novo suspeitos. Quatro pessoas foram detidas e cinco adolescentes foram apreendidos.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e está em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha.