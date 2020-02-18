Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Praça do Papa

Após assassinato, motoristas de aplicativo organizam protesto em Vitória

Crime contra Cássio Caliman, 65 anos, nesta segunda (18), foi o segundo caso grave de violência contra profissionais da categoria em menos de 24 horas na Grande Vitória

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 10:54
Motoristas de aplicativo pretender se reunir na Praça do Papa Crédito: Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória
Motoristas de aplicativo organizam um protesto, nesta terça-feira (18),  contra a morte do colega de trabalho Cássio Caliman, de 65 anos, assassinado a facadas enquanto trabalhava na Barra do Jucu, em Vila Velha, no final da tarde dessa segunda-feira (17).
Foi o segundo caso grave de violência contra profissionais da categoria em menos de 24 horas na Grande Vitória - um outro motorista foi esfaqueado também por falsos clientes em Cariacica.

Veja Também

Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra

Homem dá rasteira e ajuda guarda municipal a pegar suspeito na Serra

Polícia prende três suspeitos de matar mulher em Cariacica

O ato é convocado pela Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), que organiza uma carreata, com concentração às 14h na Praça do Papa, em Vitória.
Da Praça do Papa, a carreata segue até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá. O objetivo, segundo o presidente da Amapes, Luiz Fernando Muller, é entrar na sessão da Assembleia para pressionar os deputados a votarem projetos de lei que garantam a segurança do motorista de aplicativo.
"Nunca vi uma mobilização tão forte como a desse protesto porque está muito complicado.As empresas precisam melhorar suas plataformas. Hoje não temos segurança nenhuma contra esses bandidos que se passam por clientes. Não vemos também blitzes à noite para garantir a segurança do motorista e do passageiro", reclamou Luiz Fernando

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados