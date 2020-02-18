Após assassinato, motoristas de aplicativo organizam protesto em Vitória

Motoristas de aplicativo pretender se reunir na Praça do Papa Crédito: Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória

O ato é convocado pela Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), que organiza uma carreata, com concentração às 14h na Praça do Papa, em Vitória.

Da Praça do Papa, a carreata segue até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá. O objetivo, segundo o presidente da Amapes, Luiz Fernando Muller, é entrar na sessão da Assembleia para pressionar os deputados a votarem projetos de lei que garantam a segurança do motorista de aplicativo.