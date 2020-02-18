Após assassinato, motoristas de aplicativo organizam protesto em Vitória

Motoristas de aplicativo organizam um protesto, nesta terça-feira (18), contra a morte do colega de trabalho Cássio Caliman, de 65 anos, assassinado a facadas enquanto trabalhava na Barra do Jucu, em Vila Velha, no final da tarde dessa segunda-feira (17).
Foi o segundo caso grave de violência contra profissionais da categoria em menos de 24 horas na Grande Vitória - um outro motorista foi esfaqueado também por falsos clientes em Cariacica.
O ato é convocado pela Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), que organiza uma carreata, com concentração às 14h na Praça do Papa, em Vitória.
Da Praça do Papa, a carreata segue até a Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá. O objetivo, segundo o presidente da Amapes, Luiz Fernando Muller, é entrar na sessão da Assembleia para pressionar os deputados a votarem projetos de lei que garantam a segurança do motorista de aplicativo.
"Nunca vi uma mobilização tão forte como a desse protesto porque está muito complicado.As empresas precisam melhorar suas plataformas. Hoje não temos segurança nenhuma contra esses bandidos que se passam por clientes. Não vemos também blitzes à noite para garantir a segurança do motorista e do passageiro", reclamou Luiz Fernando