Dois são presos por ataque com 4 baleados no Morro do Quadro, em Vitória

Suspeitos, de 22 e 39 anos, teriam envolvimento no ataque que deixou feridos um adolescente, dois jovens e uma criança de dois anos, ocorrido no último dia 4

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:58

Dois indivíduos, de 22 e 39 anos, foram presos durante uma operação no Morro do Cabral, em Vitória, suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que deixou quatro pessoas feridas no último dia 4 — uma adolescente, dois jovens e uma criança de dois anos — no Morro do Quadro, bairro vizinho. Segundo o delegado Moreno Gontijo, adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, a motivação seria uma disputa territorial pelo tráfico de drogas entre criminosos das duas regiões.

O jovem, identificado como Mateus Coutinho de Abreu, é apontado pela Polícia Civil como o executor do ataque, enquanto Luciano Ramon Tamara, conhecido como “Foguinho”, seria o mandante.

O ‘Foguinho’ era o ‘frente’ do Cabral e está relacionado a esse crime. Um ataque não ocorre sem a ordem do ‘frente’ do morro

Delegado Moreno Gontijo

Adjunto da DHPP de Vitória

O delegado explicou que, além dos dois mandados de prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Em uma das buscas, os policiais encontraram uma arma com um dos suspeitos. “Essa pistola será encaminhada para a balística para identificar se os disparos efetuados no ataque partiram dela”, afirmou.

De acordo com Moreno, os morros do Cabral e do Quadro estão em guerra há algum tempo devido à disputa pelo controle do tráfico em uma região conhecida como “Chapada”, localizada no Morro do Quadro. A Polícia Civil ainda investiga outras duas pessoas que teriam envolvimento nesse mesmo ataque.

Na última segunda-feira (12), um jovem foi morto a tiros no Morro do Quadro, evidenciando o clima de tensão no bairro. Moradores da região acreditam que a vítima era moradora do Morro do Cabral. Em relação a esse crime, o delegado Moreno Gontijo afirmou que a Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação, sendo uma delas a possível relação com a disputa entre os grupos criminosos.

* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

