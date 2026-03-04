Jovem é dopada, violentada e tem fotos íntimas vazadas em Linhares

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter tido fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização na casa de dois conhecidos, em Rio Quartel, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na noite de terça-feira (3). O nome da vítima não foi divulgado para preservar sua identidade.

Segundo relato à Polícia Militar, ela acordou na manhã seguinte com forte sonolência, dores pelo corpo e sangramento. A jovem contou que, durante a confraternização, os dois homens, de 33 e 65 anos, ofereceram bebidas enquanto conversavam. Em determinado momento, um deles teria pedido para manter relações sexuais com ela, mas a jovem negou. Após a recusa, ele teria demonstrado irritação.

A vítima afirmou acreditar que foi dopada e violentada pela dupla, pois posteriormente descobriu que um dos homens estaria enviando fotos íntimas dela pelo WhatsApp para outros contatos. Ela relatou ainda que recebeu mensagens de um número desconhecido com suas imagens em modo de visualização única.

De acordo com a PM, com base nas características informadas, os policiais foram até a casa dos suspeitos. Durante as buscas, os dois homens foram localizados próximo a um matagal. Após serem reconhecidos pela vítima, eles foram detidos e conduzidos à Delegacia Regional de Linhares. Os celulares de ambos foram apreendidos para perícia. A jovem foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL) para atendimento médico.

