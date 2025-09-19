Home
Dois policiais são baleados e um suspeito é morto durante confronto em Cariacica

Policiais da Força Tática foram cumprir nove mandados de prisão contra Ruan Lourenço Correa, de 21 anos, que reagiu à abordagem e morreu no local

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:07

Dois policiais militares foram baleados e um jovem, identificado como Ruan Lourenço Correa, de 21 anos, morreu durante um confronto no início da manhã desta sexta-feira (19), em Flexal I, Cariacica.

Segundo apuração da TV Gazeta, policiais da Força Tática estavam na região para cumprir nove mandados de prisão contra Ruan. O suspeito teria reagido à abordagem e atirado contra os agentes, que revidaram.

Na troca de tiros, dois militares foram atingidos nas pernas. Eles foram socorridos para o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, e depois transferidos para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Eles não correm risco de morte, conforme apuração de André Afonso, da TV Gazeta

Ruan Lourenço Correa morreu no local. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os mandados de prisão eram pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, porte de arma, organização criminosa e tráfico de drogas.

As polícias Militar e Civil foram procuradas para dar mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

* Com informações da André Afonso, da TV Gazeta. 

