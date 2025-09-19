Dois policiais são baleados e um suspeito é morto durante confronto em Cariacica

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:07
Dois policiais militares foram baleados e um jovem, identificado como Ruan Lourenço Correa, de 21 anos, morreu durante um confronto no início da manhã desta sexta-feira (19), em Flexal I, Cariacica.
Segundo apuração da TV Gazeta, policiais da Força Tática estavam na região para cumprir nove mandados de prisão contra Ruan. O suspeito teria reagido à abordagem e atirado contra os agentes, que revidaram.
Na troca de tiros, dois militares foram atingidos nas pernas. Eles foram socorridos para o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, e depois transferidos para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Eles não correm risco de morte, conforme apuração de André Afonso, da TV Gazeta.
Ruan Lourenço Correa morreu no local. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os mandados de prisão eram pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, porte de arma, organização criminosa e tráfico de drogas.
As polícias Militar e Civil foram procuradas para dar mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
* Com informações da André Afonso, da TV Gazeta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o